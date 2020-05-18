Женские секреты: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 18.05.2020)

18 мая 2020 20:50 Юлия Крутиева
Женские секреты: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 18.05.2020)
Женские секреты: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 18.05.2020)
пресс-служба канала Украина

18 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 серию сериала «Женские секреты».

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Смотрите в 9 серии мелодрамы «Женские секреты»: адвокат Ивана выясняет, что Ивана подставляет Рустам. Что у Рустама и Снежаны роман, и по этой причине она отрицает, встречу с Иваном в день убийства Андрея. Лиза не выдерживает терзаний совести и сознается следователю, что это она убила мужа. Ивана освобождают. Юля от бабушки узнает, что Иван не ее родной отец, что он принял ее как родную, хотя знал об этом. Юля уезжает в деревню к Раисе Васильевне, чтобы не мешать счастью Марты и Ивана. Юля хочет разыскать своего родного отца, в поисках ей помогает Миша.

9 серию сериала «Женские секреты» позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Женские секреты» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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