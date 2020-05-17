Время уходить, время возвращаться: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.05.2020)
В воскресенье, 17 мая, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Время уходить, время возвращаться».
Но когда муж родной сестры начинает ее домогаться и требовать взаимности, Таня уходит от проблем в прямом смысле этого слова – собирает вещи и уезжает. Она еще не знает, что столица приготовила провинциалке множество сюрпризов, экзаменов и «проверок на прочность». И уж совсем нежданно Татьяна встречает свою любовь – того, кто готов ради нее пожертвовать всем. Но жизнь опять подбрасывает Татьяне непростые испытания. Неужели опять настало время уходить?
Сериал «Время уходить, время возвращаться» смотрите в 17:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.