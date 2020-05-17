Время уходить, время возвращаться: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.05.2020)

17 мая 2020 17:00 Юлия Крутиева
Время уходить, время возвращаться: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.05.2020)
Время уходить, время возвращаться: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.05.2020)
пресс-служба канала Украина

В воскресенье, 17 мая, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Время уходить, время возвращаться».

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Фильм расскажет о модельере Татьяне, которая, следуя за своей мечтой, сталкивается с болью и разочарованиями. Татьяна – швея и талантливый модельер. Но в небольшом городке, где она живет, таланты ее не слишком востребованы. Впрочем, Таню это не смущает, она готова довольствоваться малым – лишь бы родные были в порядке и дочь хорошо училась в столичном ВУЗе.

Но когда муж родной сестры начинает ее домогаться и требовать взаимности, Таня уходит от проблем в прямом смысле этого слова – собирает вещи и уезжает. Она еще не знает, что столица приготовила провинциалке множество сюрпризов, экзаменов и «проверок на прочность». И уж совсем нежданно Татьяна встречает свою любовь – того, кто готов ради нее пожертвовать всем. Но жизнь опять подбрасывает Татьяне непростые испытания. Неужели опять настало время уходить?

Сериал «Время уходить, время возвращаться» смотрите в 17:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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