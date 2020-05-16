Время уходить, время возвращаться: на канале Украина – премьера фильма

16 мая 2020 17:30 Александр Кива
Время уходить, время возвращаться: на канале Украина – премьера фильма
Канал Украина покажет премьеру фильма Время уходить, время возвращаться

В воскресенье, 17 мая, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Время уходить, время возвращаться».

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Фильм расскажет о модельере Татьяне, которая, следуя за своей мечтой, сталкивается с болью и разочарованиями.

Татьяна – швея и талантливый модельер. Но в небольшом городке, где она живет, таланты ее не слишком востребованы. Впрочем, Таню это не смущает, она готова довольствоваться малым – лишь бы родные были в порядке и дочь хорошо училась в столичном ВУЗе. Но когда муж родной сестры начинает ее домогаться и требовать взаимности, Таня уходит от проблем в прямом смысле этого слова – собирает вещи и уезжает. Она еще не знает, что столица приготовила провинциалке множество сюрпризов, экзаменов и «проверок на прочность». И уж совсем нежданно Татьяна встречает свою любовь – того, кто готов ради нее пожертвовать всем. Но жизнь опять подбрасывает Татьяне непростые испытания. Неужели опять настало время уходить?

По словам исполнительницы роли Татьяны, актрисы Натальи Высочанской, этот проект запомнился ей своей нестандартностью.

«Я впервые для себя выступила в роли лирической героини. Также зритель впервые увидит меня в новом имидже. Раньше я была шатенкой, а сейчас блондинка. Люблю свою профессию за то, что можно прикоснуться к новым неизведанным профессиям. В этом фильме я сыграла модельера. Никогда в жизни не сталкивалась с процессом пошива одежды, разве что в школе на уроке труда единожды кроила фартук. Приятно было работать с хорошей и уже знакомой командой», – отмечает актриса.

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Также в картине сыграли Мария Смолякова, Прохор Дубравин, Евгений Чуницкий, Вячеслав Хостикоев, Юрий Высоцкий. Для 20-летней Марии Смоляковой – это первая большая главная роль.

«Я раньше снималась в сериалах, где у меня были линейные роли, но не главные. А в этом проекте у меня основная линия. Ты понимаешь, что уже немного вырос. Конечно, еще многому нужно учиться, но какой-то маленький этап уже пройден. А дальше – еще больше и интереснее, – говорит Мария. – У нас была невероятная группа, прекрасный режиссер, замечательные партнеры. А еще это первая роль, где я так долго целовалась в кадре. Мы очень долго его снимали, и я шутила, что Слава проплатил наш поцелуй. В общем, на площадке было очень позитивно и весело».

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Режиссер-постановщик картины – Дмитрий Лактионов. Оператор-постановщик – Дмитрий Гаврилюк. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания «Арт Территория». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Время уходить, время возвращаться» 17 мая в 17:00 на телеканале «Украина».

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