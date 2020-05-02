Мачо на колесах — премьера на канале Интер

В воскресенье, 3 мая, в 18:00 телеканал «Интер» покажет телепремьеру французской романтической комедии «Мачо на колесах».

Главный герой – успешный бизнесмен и убежденный холостяк Джоселин. Он пытается соблазнить симпатичную Джули, притворяясь человеком в инвалидном кресле. Однако позднее Джули знакомит Джоселина со своей сестрой Флоренс, которая на самом деле передвигается в инвалидной коляске. Главный герой оказывается в крайне щекотливой ситуации…

Фильм «Мачо на колесах» – дебютная режиссерская работа актера Франка Дюбоска. Кроме того, он исполнил главную мужскую роль. По словам Франка, этой картиной он хотел привлечь внимание к проблеме отношения общества к людям с ограниченными возможностями: «Они такие же, как мы. Возможно, лишь немного отличаются внешне, но совершенно не отличаются в душе. Для меня это очень личный вопрос, я не навязываю свою точку зрения, не читаю нотаций. Я просто хочу сказать, что всегда нужно интересоваться тем, что у человека в сердце. Это самое важное».

Главную женскую роль – Флоренс – исполнила Александра Лами. «Мачо на колесах» – это романтическая комедия без пафоса и неуместных шуток, – говорит актриса. – В этой истории меня, прежде всего, привлекло то, что в отношениях между лжецом-ловеласом и молодой женщиной в инвалидном кресле именно она – сильная личность, на которой все держится. Казалось бы, между главными героями нет ничего общего. Но история их любви увлекательная и трогательная. Она вселяет надежду. Показывает, что любовь преодолевает препятствия и стирает различия между людьми».

Чтобы привыкнуть к инвалидной коляске, Александра Лами задолго до съемок начала ездить на ней у себя дома. Также – давай: Кроме того, ради роли в этой картине актриса училась играть на скрипке, а также – в теннис в инвалидном кресле.

Смотрите фильм Мачо на колесах в воскресенье, 3 мая, на канале Интер в 18:00.