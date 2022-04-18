«Надійні поради» з Надією Матвєєвою на СТБ

18 квітня, в ефірі СТБ стартував актуальний у нинішніх реаліях прем’єрний контент, який допомагатиме українцям ставати сильнішими, працювати і перемагати.

Так, у рамках щоденного дайджесту «Все буде добре», глядачі побачать «Надійні поради» з Надією Матвєєвою. У рубриці телеведуча ділиться практичними порадами, які допоможуть убезпечити життя у воєнний час.

«Надійні поради» з Надією Матвєєвою — прості, але важливі правила, які допоможуть зберегти здоров’я, вирішити проблеми в тилу, убезпечити себе та рідних у воєнний час і навіть урятувати своє життя та життя тим, хто опинився в гарячій точці. Телеведуча, яку обожнюють українці, дасть відповіді на питання, які хвилюють кожного: як уберегтися від хімічної зброї, що робити, якщо ви побачили снаряд чи інший підозрілий предмет на вулиці, які продукти варто взяти з собою в укриття та що можна приготувати своїми руками з мінімальної кількості інгредієнтів, як захистити житло від мародерів та багато іншого. Рубрика виходить щодня у 6-хвилинному міжпрограмному блоці на початку кожної години.

Війна триває. Маємо бути озброєні інформацією, що рятує здоров'я та життя у буремні часи. В умовах війни бути корисною – це найбільша радість. Тому я залюбки приєдналася до гуманітарного програмування рідного каналу СТБ, до проєкту з рідною для мене і вас назвою «Все Буде Добре». Надійні поради дають змогу нашим глядачам отримати знання, необхідні у воєнний час для збереження життя, рівноваги. Ми усією командою сподіваємося, що глядачам не доведеться їх використовувати, що біда омине вас та ваші родини, але кожен з вас має їх знати. Легковажність зараз може коштувати здоров'я та навіть більше. Кожен момент зйомок для мене – це думки про людей, яким зараз тяжко, хто змушений виборювати життя. Проте, я впевнена, що кожен робить все необхідне для перемоги. Тому кажу від душі: бережіть себе, своїх близьких. Віримо, друзі: все буде добре!», – коментує Надія Матвєєва.

Нагадаємо, на першому етапі щоденний дайджест «Все буде добре» складатиметься з чотирьох рубрик, які виходитимуть у різних слотах тижня: «Ми з України» — надихаючі історії, які відбуваються щодня та викликають почуття гордості за наш народ; «Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску Дмитро Карпачов, Світлана Арефнія або Андрій Жельветро спілкуються з глядачем, який звернувся по допомогу до експертів СТБ; «Неймовірна правда про українців» — надихаючі та мотивуючі історії українських селебритіс про те, як змінилося їхнє життя після 24 лютого і чим вони допомагають на передовій або в тилу; а також «Надійні поради» з Надією Матвєєвою.