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Сериал Женские секреты смотреть онлайн
Сериал Женские секреты - новый сериал на канале Украина.

Сериал Женские секреты смотреть онлайн

Главные героини сериала «Женские секреты» – 17-летняя студентка Юля и 30-летняя психолог Марта, к которой юная Юля приходит с неожиданной просьбой.

Жизнь Марты размерена и благополучна. Она работает психологом в престижном колледже и мечтает выйти замуж за любимого человека. Однажды после занятий к ней приходит студентка Юля – девушка беременна и хочет сделать аборт. Мама Юли умерла несколько лет назад, а рассказать об этом папе она не решается. Помня об ошибках своей юности, Марта решает раскрыть правду отцу своей студентки – бизнесмену Ивану. Но тот оказывается первой и большой любовью Марты, от которого она сама была беременна 12 лет назад.

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