Женские секреты: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 13.05.2020)
14 мая 2020 19:40
Юлия Крутиева
Женские секреты: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 13.05.2020)
пресс-служба канала Украина
13 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию сериала «Женские секреты».
Смотрите в 6 серии мелодрамы «Женские секреты»
: Иван предлагает Андрею выгодную сделку. Андрей соглашается, но не замечает, как попадает в долговой капкан, умело подстроенный Иваном. Теперь между двумя бывшими друзьями открытый конфликт – Андрей разорен. Он начинает пить. Идет к Юле, просит простить его, Юля не желает говорить с Андреем и уезжает с Мишей. В отместку Андрей подстраивает ДТП, в которое попадает Миша. Пьяный Андрей устраивает драку с Иваном на глазах у всех посетителей фитнес клуба. Он звонит Лизе и просит ее приехать. От пьяного Андрея Лиза узнает, что он ей изменял и что от него беременна молодая девушка, дочь их друга. Лиза толкает Андрея, он падает в овраг и ударяется головой.
6 серию сериала «Женские секреты» позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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