Женские секреты: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 13.05.2020)

14 мая 2020 19:40 Юлия Крутиева
Женские секреты: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 13.05.2020)
Женские секреты: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 13.05.2020)
пресс-служба канала Украина

13 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию сериала «Женские секреты».

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Смотрите в 6 серии мелодрамы «Женские секреты»: Иван предлагает Андрею выгодную сделку. Андрей соглашается, но не замечает, как попадает в долговой капкан, умело подстроенный Иваном. Теперь между двумя бывшими друзьями открытый конфликт – Андрей разорен. Он начинает пить. Идет к Юле, просит простить его, Юля не желает говорить с Андреем и уезжает с Мишей. В отместку Андрей подстраивает ДТП, в которое попадает Миша. Пьяный Андрей устраивает драку с Иваном на глазах у всех посетителей фитнес клуба. Он звонит Лизе и просит ее приехать. От пьяного Андрея Лиза узнает, что он ей изменял и что от него беременна молодая девушка, дочь их друга. Лиза толкает Андрея, он падает в овраг и ударяется головой.

6 серию сериала «Женские секреты» позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Женские секреты» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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