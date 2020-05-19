Женские секреты: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 19.05.2020)
19 мая 2020 21:50
Юлия Крутиева
Женские секреты: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 19.05.2020)
пресс-служба канала Украина
19 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели заключительную 12 серию сериала «Женские секреты».
Смотрите в 12 серии мелодрамы «Женские секреты»
: Лиза узнает, что она беременна от своего охранника, Георгия, она счастлива. Тимур, после краха своих творческих надежд, просит Марту о втором шансе. Узнав, что Марта всю жизнь, любила Ивана, Тимур, похищает Марту. Связав ее на своей даче, отчаявшийся Тимур хочет устроить пожар, в котором сгорят все. Но в последний момент, Ивану, Юли и Мише удается его обезвредить и спасти Марту. Миша делает Юле предложение, Юля рожает ребенка, отцом которому хочет стать Миша. А Марта и Иван, наконец-то, вместе и тоже ждут долгожданного совместного ребенка.
12 серию сериала «Женские секреты» позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала «Женские секреты» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.