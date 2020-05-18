Женские секреты: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 18.05.2020)

18 мая 2020 21:50 Юлия Крутиева
Женские секреты: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 18.05.2020)
Женские секреты: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 18.05.2020)
пресс-служба канала Украина

18 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 серию сериала «Женские секреты».

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Смотрите в 10 серии мелодрамы «Женские секреты»: Юля находит своего отца. Это простой, не очень удачливый мужик – Коротя, который удивлен нежданной дочкой. Юля пытается наладить с ним связь, остается жить у него. Иван разыскивает Юлю и просит вернуться домой, но Юля не соглашается, хотя очень скучает по Ивану и дому. В жизнь Юли активно вмешивается вдова Андрея – Лиза, которую оправдали, благодаря связям Рустама. Лиза хочет, чтобы Юля отдала ребенка ей, как память об Андрее и пытается влиять через Коротю. Юля узнает о договоре между Коротей и Лизой, о том, что в обмене за ребенка Лиза отдаст ему свою машину. Юля сбегает ночью из дома Короти.

10 серию сериала «Женские секреты» позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Женские секреты» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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