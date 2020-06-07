Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

В конце мая на канале СТБ состоялось долгожданное пост-шоу проекта Холостяк-10. Жизнь после проекта.

Несмотря на карантинные ограничения в студии пост-шоу собрались самые яркие участницы 10 сезона «Холостяка» , а также главный герой и победительница – Макс Михайлюк и Даша Ульянова.

Многих зрителей прошедшего эфира интересовала судьба выбывших девушек, а также ответ на главный вопрос: «Смогли ли Макс и Даша продолжить общение вне проекта?»

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк / instagram.com/flymax305

Пост-шоу «Холостяк-10. Жизнь после проекта» оказалось довольно эмоциональным. Особенный резонанс вызвало заявление победительницы проекта. Даша призналась, что после шоу она с Максом не общается.

Причина тому – серьезная. Оказалось, что во время съемок проекта у Макса случился секс с одной из участниц. Подобного поступка от пилота Даша не ожидала, поэтому она решила прекратить с ним общение.

После выхода пост-шоу многих поклонников проекта и подписчиков Даши интересовал вопрос: «Не пытался ли Макс воссоединиться с ней после секс-скандала?»

Ответ на этот вопрос победительница юбилейного «Холостяк-10» дала в интервью изданию «Факты».

Та мне, если честно, это уже не нужно – призналась девушка. – Я этим переболела, это все уже отлегло.

Холостяк 10 сезон победительница Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Напомним,