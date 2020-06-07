Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала
В конце мая на канале СТБ состоялось долгожданное пост-шоу проекта Холостяк-10. Жизнь после проекта.
Многих зрителей прошедшего эфира интересовала судьба выбывших девушек, а также ответ на главный вопрос: «Смогли ли Макс и Даша продолжить общение вне проекта?»
Пост-шоу «Холостяк-10. Жизнь после проекта» оказалось довольно эмоциональным. Особенный резонанс вызвало заявление победительницы проекта. Даша призналась, что после шоу она с Максом не общается.
После выхода пост-шоу многих поклонников проекта и подписчиков Даши интересовал вопрос: «Не пытался ли Макс воссоединиться с ней после секс-скандала?»
Ответ на этот вопрос победительница юбилейного «Холостяк-10» дала в интервью изданию «Факты».
Та мне, если честно, это уже не нужно – призналась девушка. – Я этим переболела, это все уже отлегло.
Напомним,