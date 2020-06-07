Альбина Джанабаева впервые показала публике младшего сына от Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева родила от Валерия Меладзе двух сыновей – Константина и Луку.

Своего старшего сына – 16-летнего Костю – пара не скрывает от публики, а вот младшего – 5 летнего Луку – до сих пор никто из аудитории артистов не видел. В своих интервью Альбина Джанабаева много рассказывала о своих сыновьях, в частности отмечая, что Константин по характеру он больше похож на нее, а вот Лука – напоминает своего отца в детстве.

На днях певица опубликовала в Инстаграм видео, где запечатлена ее прогулка в парке. И в момент, когда супруга Меладзе кормила уток – в кадр попал ее младший наследник.

Альбина Джанабаева с младшим сыном Лукой / кадр из видео

Это впервые, когда поклонники смогли увидеть лицо Луки. В комментариях к ролику они засыпали экс-солистку группы «ВИА Гра» и ее сына комплиментами.

Отметим, что 41-летняя Альбина Джанабаева записывает совместные песни и часто выступает со своим супругом – 54-летним Валерием Меладзе. В мае 2019 года певица сообщила, что они с мужем планируют завести третьего ребенка.

Супруги Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе / instagram.com/albinadzhanabaeva

Напомним,