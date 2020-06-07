Альбина Джанабаева впервые показала публике младшего сына от Валерия Меладзе
7 июня 2020 15:00
Юлия Крутиева
Певица Альбина Джанабаева
instagram.com/albinadzhanabaeva
Альбина Джанабаева родила от Валерия Меладзе двух сыновей – Константина и Луку.
Своего старшего сына – 16-летнего Костю – пара не скрывает от публики, а вот младшего – 5 летнего Луку – до сих пор никто из аудитории артистов не видел. В своих интервью Альбина Джанабаева
много рассказывала о своих сыновьях, в частности отмечая, что Константин по характеру он больше похож на нее, а вот Лука – напоминает своего отца в детстве.
На днях певица опубликовала в Инстаграм видео, где запечатлена ее прогулка в парке. И в момент, когда супруга Меладзе кормила уток – в кадр попал ее младший наследник.
Альбина Джанабаева с младшим сыном Лукой / кадр из видео
Это впервые, когда поклонники смогли увидеть лицо Луки. В комментариях к ролику они засыпали экс-солистку группы «ВИА Гра» и ее сына комплиментами.
Отметим, что 41-летняя Альбина Джанабаева записывает совместные песни и часто выступает со своим супругом – 54-летним Валерием Меладзе. В мае 2019 года певица сообщила, что они с мужем планируют завести третьего ребенка.
Супруги Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе / instagram.com/albinadzhanabaeva
Напомним,