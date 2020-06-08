Леся Никитюк в мини-платье свалилась со ступенек: мог быть пикантный кадр

Телеведущая Леся Никитюк любительница "завести" публику в социальных сетях.

И звезде это удалось сделать в очередной раз. Причиной тому стала серия фотографий, которые Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Телеведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

В кадре телеведущая появилась в эффектном джинсовом мини, в очках и туфлях на каблуке. Однако далее с Леди Ле случился курьез, она свалилась со ступеней. В момент падения Леся едва не засветила оголенные ягодицы.

Телеведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

От падения Никитюк не пострадала, и осталась в хорошем настроении. Звезда умеет посмеяться над собой, поэтому неудивительно, что серию снимков она подписала:

Звезда упала. Загадывайте желание...

Телеведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях поклонники Леси Никитюк отметили, что больше всего любят ее за отменное чувство юмора и самоиронию. Не много звезд шоу-бизнеса, которые умеют смеяться над собой.

Телеведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Напомним,