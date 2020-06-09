В семье Иракли Макацария случилось долгожданное пополнение: Этот день настал, я счастлив
Вслед за участником МастерШеф. Профессионалы-2 Владом Мицкевичем, о радостном событие в семье рассказал Иракли Макацария.
На своей странице в Инстаграм он опубликовал трогательный пост, в котором рассказал, что его родная сестра Лана стала мамой. У Иракли теперь есть племянник, и он, кстати, теперь его тезка.
Самый ожидаемый день 2020-го года настал – я стал дядей! И сегодня я могу сказать только одно – Я СЧАСТЛИВ! Лана и Гога безумно люблю тебя, вашу семью и уже особенно – Иракли Георгиевича!
В своем микроблоге Макацария также разместил фотографию сестры Ланы, где она запечатлена прямо в родильном зале. Под публикацией фолловеры Иракли стали поздравлять его с новым статусом – дяди, а также пожелали и ему самому в скором времени стать отцом.
Напомним,
- Від пацанки до панянки-4: Юлия Чигринец после проекта больше не #Бандитка.
- МастерШеф. Профессионалы-2: участник шоу Влад Мицкевич впервые стал папой.