В семье Иракли Макацария случилось долгожданное пополнение: Этот день настал, я счастлив

9 июня 2020 14:00 Юлия Крутиева
В семье Иракли Макацария случилось долгожданное пополнение: Этот день настал, я счастлив
Бизнесмен Иракли Макацария
instagram.com/maqatsa

Вслед за участником МастерШеф. Профессионалы-2 Владом Мицкевичем, о радостном событие в семье рассказал Иракли Макацария.

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Для тренера проекта "Зважені та щасливі" и экс-Холостяка Иракли Макацария сегодняшний день был самым ожидаемым в 2020 году. Сегодня бизнесмен стал дядей.

На своей странице в Инстаграм он опубликовал трогательный пост, в котором рассказал, что его родная сестра Лана стала мамой. У Иракли теперь есть племянник, и он, кстати, теперь его тезка.

Иракли Макацария с сестрой Ланой и ее мужем Гогой / instagram.com/maqatsa

Самый ожидаемый день 2020-го года настал – я стал дядей! И сегодня я могу сказать только одно – Я СЧАСТЛИВ! Лана и Гога безумно люблю тебя, вашу семью и уже особенно – Иракли Георгиевича!

В своем микроблоге Макацария также разместил фотографию сестры Ланы, где она запечатлена прямо в родильном зале. Под публикацией фолловеры Иракли стали поздравлять его с новым статусом – дяди, а также пожелали и ему самому в скором времени стать отцом.

Сестра Илакли Макацария Лана впервые стала мамой / instagram.com/maqatsa

Напомним,

 

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