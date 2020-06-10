Тайный агент рассказал, как санатории обманывают при заселении: волосы, грибок и насекомые в номерах
Журналисты проекта Тайный агент предупреждают – фото на сайте могут существенно отличаться от реального качества номера.
После дороги я хотела отдохнуть, – рассказывает Настя Квитка. – Открываю номер, и что вижу? Комната, которую мне предложили, существенно отличается от тех фото, которые санаторий публикует на сайте. Постель оказалась с волосами и какими-то насекомыми. Душ был старый и ржавый, а на стенах красовался грибок.
После скандала с персоналом журналистку переселили в номер получше. Но не только с проживанием оказались проблемы.
В столовой на обед предлагали жирную курицу, а также разные соусы: кетчуп, майонез, горчицу, – вспоминает Настя. – Я подумала, как можно такое есть, если у тебя проблемы с желудком, и ты приехал оздоровиться? При этом персонал уверяет, что в столовой подают диетическую еду.
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Напомним,