Тайный агент рассказал, как санатории обманывают при заселении: волосы, грибок и насекомые в номерах

Эксклюзив 10 июня 2020 15:00 Юлия Крутиева
Тайный агент рассказал, как санатории обманывают при заселении: волосы, грибок и насекомые в номерах
Тайный агент 4 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.06.2020)
пресс-служба Нового канала

Журналисты проекта Тайный агент предупреждают – фото на сайте могут существенно отличаться от реального качества номера.

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Новый канал продолжает делать резонансные расследования. Теперь журналисты «Тайного агента» коснулись сферы оздоровления. Они отправились по санаториям, чтобы узнать, в каких условиях предлагают жить и поднимать свой иммунитет отдыхающим в Трускавце.

После дороги я хотела отдохнуть, – рассказывает Настя Квитка. – Открываю номер, и что вижу? Комната, которую мне предложили, существенно отличается от тех фото, которые санаторий публикует на сайте. Постель оказалась с волосами и какими-то насекомыми. Душ был старый и ржавый, а на стенах красовался грибок.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.06.2020) / пресс-служба Нового канала

После скандала с персоналом журналистку переселили в номер получше. Но не только с проживанием оказались проблемы.

В столовой на обед предлагали жирную курицу, а также разные соусы: кетчуп, майонез, горчицу, – вспоминает Настя. – Я подумала, как можно такое есть, если у тебя проблемы с желудком, и ты приехал оздоровиться? При этом персонал уверяет, что в столовой подают диетическую еду.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.06.2020) / пресс-служба Нового канала

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А вот коллега Насти пошла дальше – устроилась на работу помощницей повара. У нее даже не спросили никаких документов! Можно только представить, с какими букетами болезней работает там персонал.

Какие открытия еще ждут журналистов – смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

Напомним, 

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