Тайный агент 4 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.06.2020)

8 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 2 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

Смотрите во 2 выпуске проекта Тайный агент 4 сезон

Зрителей Нового канала ждет ряд эксклюзивных расследований от журналистов проекта «Тайный агент». Вы увидите тайный мир продавцов и окажетесь за кулисами индустрии товаров и услуг.

Журналисты в качестве «тайных агентов» устроятся на работу в одну из сфер потребления. Их задача – на собственном опыте показать то, как устроена эта отрасль изнутри. Более того, указать на моменты, которые несут угрозу потребителям.

Объекты проверки выбирались по вашим отзывам, а порой и откровенным жалобам.

Во второй программе вы узнаете про санаторные будни: пропажу трех детей, штукатурку в супе и безразличие врачей.

2 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.