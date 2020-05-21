Тайный агент: журналисты проекта узнали, как готовят булочки — опасность в начинке!
Журналист проекта «Тайный агент» (Новый канал) Анастасия Квитка вместе с пищевым технологом исследовала содержание вишневой начинки.
– Я обожаю пить чай с булочками, – говорит агент. – Но после того, как увидела способы приготовления, начала серьезно относиться к их выбору. Все дело в свежести и начинке. Тесто может быть хорошим, а вот начинка – ядовитой. И если есть супервкусный пирожок с вишней ежедневно, в один «прекрасный» день можно попасть в больницу. Ведь в нем могут быть опасны примеси. Например, бензоат натрия, который вызывает аллергическую реакцию, или азорубин – синтетический краситель.
Чтобы без лабораторных опытов отличить натуральную начинку от искусственной, обращайте внимание на ее запах. Он не должен быть резким. Обязательно должны быть кусочки фруктов, а их сок – вытекать из булочки. Если начинка напоминает желе, скорее всего, она искусственная.
– Я покажу, как приготовить натуральную начинку, – говорит Анастасия. – И поделюсь легким и крутым рецептом булочек.
А еще зрители узнают, как найти качественное пирожное «картошка». Ведь некоторые кондитеры готовят его не из свежих ингредиентов, а из остатков другой выпечки.
Смотрите премьеру 4-го сезона «Тайного агента» 1 июня в 19:00 на Новом канале.