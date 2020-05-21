Тайный агент: журналисты проекта узнали, как готовят булочки — опасность в начинке!

21 мая 2020 18:30 Александр Кива
Тайный агент: журналисты проекта узнали, как готовят булочки — опасность в начинке!
Опасность в начинке: «Тайные агенты» узнали, как готовят булочки

Журналист проекта «Тайный агент» (Новый канал) Анастасия Квитка вместе с пищевым технологом исследовала содержание вишневой начинки.

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Один из перекусов на скорую руку – булочка. Но безопасно ли употреблять сдобу с фруктовой начинкой? Из каких ингредиентов ее готовят? Журналистка проекта «Тайный агент» Анастасия Квитка провела расследование и узнала, как отличить натуральную начинку с вишней от искусственной.

– Я обожаю пить чай с булочками, – говорит агент. – Но после того, как увидела способы приготовления, начала серьезно относиться к их выбору. Все дело в свежести и начинке. Тесто может быть хорошим, а вот начинка – ядовитой. И если есть супервкусный пирожок с вишней ежедневно, в один «прекрасный» день можно попасть в больницу. Ведь в нем могут быть опасны примеси. Например, бензоат натрия, который вызывает аллергическую реакцию, или азорубин – синтетический краситель.

Чтобы без лабораторных опытов отличить натуральную начинку от искусственной, обращайте внимание на ее запах. Он не должен быть резким. Обязательно должны быть кусочки фруктов, а их сок – вытекать из булочки. Если начинка напоминает желе, скорее всего, она искусственная.

– Я покажу, как приготовить натуральную начинку, – говорит Анастасия. – И поделюсь легким и крутым рецептом булочек.

А еще зрители узнают, как найти качественное пирожное «картошка». Ведь некоторые кондитеры готовят его не из свежих ингредиентов, а из остатков другой выпечки.

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И, конечно же, вы узнаете, что скрывают работники пекарен от покупателей. Агент покажет, где чаще всего вас обманывают, и как этого избежать. Получите ряд практических советов и лайфхаков, как выбрать качественную выпечку по доступной цене.

Смотрите премьеру 4-го сезона «Тайного агента» 1 июня в 19:00 на Новом канале.

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