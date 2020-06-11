Самая сексуальная участница Топ-модели по-украински рассказала о жизни после проекта

11 июня 2020 22:00 Юлия Крутиева
Самая сексуальная участница Топ-модели по-украински рассказала о жизни после проекта
Участница Топ-модели по-украински Лена Феофанова
пресс-служба Нового канала

Участница первого сезона Топ-модели по-украински Лена Феофанова рассказала, чем занимается спустя почти три года после окончания проекта.

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Реалити «Топ-модель по-украински», которое выпускает Новый канал, с радостью открывает участникам дверь в мир моделинга, но входить в него или нет – решать им самим. Поэтому некоторых из них мы видим на мировых подиумах, а некоторые вернулись к своим основным профессиям и принимают участие в съемках только для души.

К примеру, самая сексуальная участница первого сезона «Топ-модели по-украински» Лена Феофанова решила совмещать две профессии – модели и художницы. Девушка стала педагогом сразу в трех модельных школах: Nart models, Global Fashion Space и Mimodels management. В рамках работы моделью девушка успела посетить три страны – Германию, Испанию и Италию.

В Дюссельдорфе я представляла свадебные платья из совместной коллекции Андре Тана и Ирины Котапской, – рассказала модель Новому каналу. – Затем участвовала в таком же показе в Барселоне. А до карантина летала в Милан, там у меня была съемка в рамках Недели моды.

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Кроме того, Елена занимается рукоделием, сотрудничая с украинским брендом Ganna Pika. Ее осенне-весенние вязанные шапочки можно купить в фирменном бутике. Все творческие планы Феофановой связаны с изобразительным искусством.

Чем именно я собираюсь заниматься – большой секрет для маленькой компании. Но намекнуть могу: хочу вернуться к истокам и проявить себя как живописец,
– заинтриговала девушка.

Узнать больше о выпускниках модельных реалити вы можете в спецпроекте «Эксперты на карантине», все выпуски которого Новый канал разместил в YouTube.

Напомним, 

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