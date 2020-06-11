Самая сексуальная участница Топ-модели по-украински рассказала о жизни после проекта
Участница первого сезона Топ-модели по-украински Лена Феофанова рассказала, чем занимается спустя почти три года после окончания проекта.
К примеру, самая сексуальная участница первого сезона «Топ-модели по-украински» Лена Феофанова решила совмещать две профессии – модели и художницы. Девушка стала педагогом сразу в трех модельных школах: Nart models, Global Fashion Space и Mimodels management. В рамках работы моделью девушка успела посетить три страны – Германию, Испанию и Италию.
В Дюссельдорфе я представляла свадебные платья из совместной коллекции Андре Тана и Ирины Котапской, – рассказала модель Новому каналу. – Затем участвовала в таком же показе в Барселоне. А до карантина летала в Милан, там у меня была съемка в рамках Недели моды.
Чем именно я собираюсь заниматься – большой секрет для маленькой компании. Но намекнуть могу: хочу вернуться к истокам и проявить себя как живописец,– заинтриговала девушка.
Узнать больше о выпускниках модельных реалити вы можете в спецпроекте «Эксперты на карантине», все выпуски которого Новый канал разместил в YouTube.
Напомним,