Владимир Дантес откровенно о совместной жизни с Надей Дорофеевой: Расстраиваюсь, когда дом пустует

2 августа 2020 19:00 Катерина Даниленко
Владимир Дантес откровенно о совместной жизни с Надей Дорофеевой: Расстраиваюсь, когда дом пустует
Владимир Дантес и Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram

Исполнитель Владимир Дантес и певица Надя Дорофеева наслаждаются отдыхом в собственном частном доме под Киевом.

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Звездная пара устраивает уютные посиделки с друзьями и коллегами, загорает возле бассейна, готовит и, конечно же, придумывает новые хиты. Однако, как оказалось, музыкант не желал переезжать в дом, ему всегда больше нравилась квартира в центре столицы.

В своем микроблоге Дантес признался, что не любит, когда в доме тихо и пусто. А всю свою жизнь он был твердо уверен, что лучшего места, чем своя квартира в столице не существует. Сейчас же 32-летний артист в восторге от собственного уютного гнездышка под Киевом.

Всегда говорил, что лучше жить в не очень большой квартире в центре города, чем в доме за городом. Но как же я ошибался. Хотя, каждому этапу жизни подходит своя локация. Мне кажется, лет через 10, может и раньше, идеально будет и домик на берегу моря/океана. Возможности валяться на свежем воздухе с любимой, друзьями… дышать и понимать, что дааааа вот оно! Я часто ворчу, что когда много людей, потом нужно долго убирать, но всё же сильнее я расстраиваюсь, когда дом пустует. Поэтому мы зовём гостей постоянно! Всем воплощения самых нереальных мечт,
‒ написал Дантес.

Свои размышления он подкрепил трогательным снимком с любимой. Пара обнимается и наслаждается закатом в гамаке посреди двора.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram

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Фолловеры тут же принялись давать советы паре, чтобы они как можно быстрее обзавелись детьми, тогда их огромный дом будет полон детского смеха: «Чудо-люди! Добрые и щедрые теплотой душевной», «Деток вам нужно, чтобы в доме не было пусто», «Наследники спасут дом от тишины», «Идеально. Вы очень классные».

Напомним,

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