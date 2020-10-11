Следствие ведут экстрасенсы: неужели свадебное платье – причина бед молодой девушки?
В это воскресенье, 11 октября, в 19:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск мистического реалити "Следствие ведут экстрасенсы".
Ужасное падение с высоты, нападения животных, необъяснимые приступы удушья – это далеко не полный перечень того, что она пережила за последнее время.
Каролина уверена: все несчастья из-за свадебного платья, на котором после венчания она обнаружила странные дыры в средних слоях фатиновой юбки. Женщина считает, что на платье кто-то сделал порчу.
Во всех вопросах попытаются разобраться сильнейшие ясновидящие страны – Рубина Цыбульская и Алена Курилова.
Порча на этом платье, сделанная на смерть,– шокирует Рубина.
Успеют ли экстрасенсы остановить проклятье? Смотрите премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы» в это воскресенье, 11 октября в 19:00, на СТБ.
Напомним,