Следствие ведут экстрасенсы: неужели свадебное платье – причина бед молодой девушки?

В это воскресенье, 11 октября, в 19:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск мистического реалити "Следствие ведут экстрасенсы".

За помощью к ясновидящим обратилась Каролина Халюк из Одесской области. По мнению молодой женщины, ее преследует смерть, а виной тому – свадебное платье…

Ужасное падение с высоты, нападения животных, необъяснимые приступы удушья – это далеко не полный перечень того, что она пережила за последнее время.

Каролина уверена: все несчастья из-за свадебного платья, на котором после венчания она обнаружила странные дыры в средних слоях фатиновой юбки. Женщина считает, что на платье кто-то сделал порчу.

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020) / пресс-служба канала СТБ

Однако Каролина не знает, на кого наслали негатив – на нее или на предыдущую владелицу наряда, ведь покупала платье не новым.

Во всех вопросах попытаются разобраться сильнейшие ясновидящие страны – Рубина Цыбульская и Алена Курилова.

Порча на этом платье, сделанная на смерть,

– шокирует Рубина.

Успеют ли экстрасенсы остановить проклятье? Смотрите премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы» в это воскресенье, 11 октября в 19:00, на СТБ.

Напомним,