МастерШеф-10: кулинары-аматоры должны будут понять друг друга без слов

16 октября 2020 21:30 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кулинары-аматоры должны будут понять друг друга без слов
МастерШеф-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
пресс-служба

17 октября в 19:00 на "МастерШеф" на СТБ кулинарам-аматорам будет очень нелегко.

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В седьмом выпуске на кухне «МастерШеф» на СТБ судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский приготовят для кулинаров-аматоров золотую классику проекта – конкурс, в котором участники должны понять друг друга без слов.

Сегодняшнее испытание покажет, насколько слаженно работает команда, и смогут ли участники понять друг друга без слов, – объявит Эктор Хименес-Браво. – Годами судьи определяли блюдо для этого конкурса, но вы же 10 сезон! Поэтому, капитаны, вы сами придумаете известное классическое блюдо, которое за час должны приготовить участники. Вы зайдете на кухню, начнете выполнять процесс и оставите наиболее очевидные подсказки на столе для вашего последователя.

По правилам конкурса следующий участник должен догадаться, что за блюдо планировал готовить капитан и продолжить процесс, который тот начал. Затем оставить подсказку для следующего кулинара. Кто же проявит смекалку и разгадает блюдо, а кто собьет команду с верного пути – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский телешоу 2020 МастерШеф-10

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