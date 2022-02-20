Наоми Кэмпбелл рассказала о второй беременности
20 февраля 2022 00:50
Модель Наоми Кэмпбелл
Fotobank / GettyImages
Весной прошлого года Наоми Кэмпбелл удивила неожиданными переменами в личной жизни.
Читайте такжеДочь Ольги Фреймут рассказала о сложном эмоциональном состоянии и жизни в школе-интернате в СШАВ мае Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой! Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм. У 51-летней знаменитости родилась крепкая и здоровая дочь.
После родов Наоми с головой ушла в материнство. Лишь недавно модель начала публиковать посты в социальных сетях, а также снялась вместе с дочкой для британского журнала «Vogue».
В интервью с журналистами знаменитость поделилась деталями материнства. Также Кэмпбелл заинтриговала публику ответом на вопрос о второй беременности.
А почему бы и нет? - сказала модель.
Модель Наоми Кэмпбелл / Fotobank / GettyImages
Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что у меня появится дочь. Я всегда знала, что однажды стану матерью, но это самая большая радость, которую я могла себе представить, - заявила звезда.
Напомним,