Наоми Кэмпбелл рассказала о второй беременности

Весной прошлого года Наоми Кэмпбелл удивила неожиданными переменами в личной жизни.

В мае Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой! Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм. У 51-летней знаменитости родилась крепкая и здоровая дочь.

После родов Наоми с головой ушла в материнство. Лишь недавно модель начала публиковать посты в социальных сетях, а также снялась вместе с дочкой для британского журнала «Vogue».

В интервью с журналистами знаменитость поделилась деталями материнства. Также Кэмпбелл заинтриговала публику ответом на вопрос о второй беременности.

А почему бы и нет? - сказала модель.

Модель Наоми Кэмпбелл / Fotobank / GettyImages

Все детали она приберегает для своих мемуаров, к написанию которых еще не приступила.

Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что у меня появится дочь. Я всегда знала, что однажды стану матерью, но это самая большая радость, которую я могла себе представить, - заявила звезда.

Напомним,