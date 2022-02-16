Наоми Кэмпбелл впервые показала свою 9-месячную дочь – фото

В мае прошлого года Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой.

У британской супермодели родилась крепкая и здоровая дочь. После родов на долгое время Наоми Кэмпбелл пропала из соцсетей, посвящая себя материнству.

Сейчас Наоми постепенно возвращается в Инста-мир, а также с радостью принимает предложение сняться вместе с дочкой для известных мировых глянцев.

Первыми счастливчиками, которым удалась заполучить эксклюзив, оказались создатели британского журнала Vogue. Автором трогательной фотосессии выступил американский фотограф Стивен Майзель.

В интервью с журналистами 51-летняя знаменитость поделилась деталями материнства. В частности, она опровергла слухи о том, что удочерила ребенка.

Ее не удочерили - она мой ребенок, - сказала Наоми.

Модель Наоми Кэмпбелл / instagram.com/naomi

Также Кэмпбелл призналась, что мало кому рассказывала о том, что планирует стать матерью.

Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня будет, - сказала модель. - Но она - самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала.

Модель Наоми Кэмпбелл / instagram.com/naomi

Напомним,