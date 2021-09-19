51-летняя Наоми Кэмпбелл рассказала, чем удивляет ее 4-месячная дочь Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

Супермодель Наоми Кэмпбелл социальная сеть Instagram

Известная на весь мир манекенщица Наоми Кэмпбелл в этом году впервые стала мамой. Прибегла она к услугам суррогатного материнства, усыновила малыша или родила сама, пока остается тайной.