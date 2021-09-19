51-летняя Наоми Кэмпбелл рассказала, чем удивляет ее 4-месячная дочь
Известная на весь мир манекенщица Наоми Кэмпбелл в этом году впервые стала мамой. Прибегла она к услугам суррогатного материнства, усыновила малыша или родила сама, пока остается тайной.
Мне очень повезло, я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она великолепна. Она уже очень независимая, очень умная, бдительная и спит по 12 часов. Она хорошая девочка,‒ откровенничает Наоми.
Киноактриса планирует привить девочке все самые лучшие ценности, которые в будущем помогут ей стать сильной и независимой личностью.
Напомним,