51-летняя Наоми Кэмпбелл рассказала, чем удивляет ее 4-месячная дочь

19 сентября 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

51-летняя Наоми Кэмпбелл рассказала, чем удивляет ее 4-месячная дочь
Супермодель Наоми Кэмпбелл
социальная сеть Instagram

Известная на весь мир манекенщица Наоми Кэмпбелл в этом году впервые стала мамой. Прибегла она к услугам суррогатного материнства, усыновила малыша или родила сама, пока остается тайной.

Читайте такжеDZIDZIO после развода отдал жене квартиру, которая обошлась ему более миллиона гривен
О новом периоде в жизни модель рассказала в недавнем интервью. Материнство очень порадовало знаменитость. Дочь, которой только исполнилось 4 месяца, ежедневно удивляет Кэмпбелл.

Мне очень повезло, я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она великолепна. Она уже очень независимая, очень умная, бдительная и спит по 12 часов. Она хорошая девочка,
‒ откровенничает Наоми.

Киноактриса планирует привить девочке все самые лучшие ценности, которые в будущем помогут ей стать сильной и независимой личностью.

Читайте такжеДжамала рассказала, как она раскрылась, принимая участие в "Танцях з зірками"
К слову, личную жизнь супермодель тщательно скрывает. В британской прессе утверждает, что Кэмпбелл уже длительное время живет с бойфрендом. Именно он и помогает ей воспитывать первенца.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Наоми Кэмпбелл социальные сети фото новости

Материалы по теме

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 18.09.2021
Новости

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 18.09.2021
Антон Савлепов впервые поделился подробностями свадьбы с Ириной Горбачевой
Новости

Антон Савлепов впервые поделился подробностями свадьбы с Ириной Горбачевой
Гороскоп на 20 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 20 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 9-10 серии онлайн (эфир от 17.09.2021)
Сериалы

Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 9-10 серии онлайн (эфир от 17.09.2021)

Популярное на сайте

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK