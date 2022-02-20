Экс-ангел Victoria’s Secret Адриана Лима беременна в третий раз
20 февраля 2022 01:50
Экс-ангел Victoria’s Secret Адриана Лима
instagram.com/adrianalima
У поклонников Адрианы Лимы появился поводов для радости.
Читайте такжеДочь Ольги Фреймут рассказала о сложном эмоциональном состоянии и жизни в школе-интернате в США19 февраля известная бразильская супермодель Адриана Лима сообщила радостную новость. 40-летняя экс-«ангел» Viсtoria’s Secret готовится в третий раз стать мамой.
На своей странице в ТикТок Лима поделилась трогательным видеороликом, в котором показала положительный тест и реакцию любимого Андре Леммерса III.
Адриана Лима с бойфрендом / instagram.com/adrianalima
В кадре Андре пугает любимую в самых неожиданных местах. В ответ на это модель решила отомстить – показать ему положительный тест на беременность утром, когда он был еще в постели.
@adrianalima #firstiktok #baby #surprise ♬ (Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher - Jackie Wilson
Напомним,