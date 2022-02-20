Экс-ангел Victoria’s Secret Адриана Лима беременна в третий раз

У поклонников Адрианы Лимы появился поводов для радости.

19 февраля известная бразильская супермодель Адриана Лима сообщила радостную новость. 40-летняя экс-«ангел» Viсtoria’s Secret готовится в третий раз стать мамой.

На своей странице в ТикТок Лима поделилась трогательным видеороликом, в котором показала положительный тест и реакцию любимого Андре Леммерса III.

Адриана Лима с бойфрендом / instagram.com/adrianalima

В кадре Андре пугает любимую в самых неожиданных местах. В ответ на это модель решила отомстить – показать ему положительный тест на беременность утром, когда он был еще в постели.

Вместе с Андре Адриана живет с осени прошлого года. Будущий малыш станет для пары первым общим ребенком. У модели также есть две дочери от предыдущего брака - 12-летняя Валентина и 9-летняя Сиенна.

Напомним,