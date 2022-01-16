Тоня Матвиенко растрогала младшую дочь Нину своим подарком

Певица Тоня Матвиенко исполнила мечту дочки.

15 января младшая дочка звездной пары Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна Нина отмечала свое День рождения. В 2022 году девочке исполнилось шесть лет.

Ко Дню рождения дочери Матвиенко подготовилась основательно, поэтому преподнесла ей особенный сюрприз. Певица решила исполнить мечту своей наследницы.

В качестве подарка Тоня вместе с мужем подарила Нине поездку в теплые края. Девочка давно мечтала побывать в Египте и на этих выходных ее желание сбылось.

Дочка Тони Матвиенко Нина / instagram.com/tonya_matvienko

Само собой, за границу девочка отправилась с родителями. Первыми кадрами с семейного путешествия Матвиенко поделилась в сториз на своей странице в Инстаграм.

Также Тоня опубликовала в своем блоге серию свежих фотографий Нины, а в комментариях к ней пожелала дочке расти счастливой и здоровой.

Коли люди не співали, хто самий перший заспівав?» (Ніна Матвієнко, 6 років). Сонечко, сніжинка, Нінусик наше щастя, наш скарб, з Днем народження! Рости щаслива і здорова! – пишет артистка.

Дочка Тони Матвиенко Нина / instagram.com/tonya_matvienko

К словам Матвиенко присоединились ее поклонники, а также коллеги по сцене: «Вітаю маленьку принцесу з днем народження, щасливого дитинства», «Дуже схожа на бабусю. Зi святом!», «Вітаю Вашу красуню! Хай зростає здоровою, щасливою», «С днем рождения Нина! Будь счастлива, здоровая, любимая, пусть все задуманное исполниться! Радуй прекрасних родителей!».

Напомним,