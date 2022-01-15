Ксения Мишина рассказала об отношениях с отцом ее сына Платона
Актриса Ксения Мишина впервые рассказала об отце своего сына.
Интерес к личной жизни Ксении тогда рос как на дрожжах. Сотни тысяч поклонников наблюдали за ее отношениями с Александром Эллертом, а сейчас находятся в недоумении из-за их расставания.
Сама Мишина о расставании с Эллертом в своих интервью рассказывает двусмысленно. При этом актриса отрицает того факта, что они с юмористом все-таки будут вместе.
Сам Александр всего раз приходил с требованием показать сына. Но в тот момент мужчина был в нетрезвом состоянии, поэтому встреча с Платоном у него не состоялась.
Он пытался прийти пьяным в мой театр, спустить меня с лестницы за волосы и кричал «Где мой сын». Потом звонили какие-то его адвокаты и угрожали лишить родительских прав, - рассказывает актриса.
Напомним,