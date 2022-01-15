Ксения Мишина рассказала об отношениях с отцом ее сына Платона

Актриса Ксения Мишина впервые рассказала об отце своего сына.

После участие в проекте «Холостячка» Ксения Мишина продолжительное время оставалась одной из самых обсуждаемых персон в украинском шоу-бизнесе.

Интерес к личной жизни Ксении тогда рос как на дрожжах. Сотни тысяч поклонников наблюдали за ее отношениями с Александром Эллертом, а сейчас находятся в недоумении из-за их расставания.

Сама Мишина о расставании с Эллертом в своих интервью рассказывает двусмысленно. При этом актриса отрицает того факта, что они с юмористом все-таки будут вместе.

Актриса Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Помимо этого в недавнем интервью YouTube-каналу DOROTYE Ксения решилась впервые рассказать о нынешних отношениях с отцом своего 9-летнего сына Платона.

Бывшего спутника актрисы зовут Александр. С ним у Ксении сейчас очень натянутые отношения. Она даже не позволяет мужчине видеться с наследником.

Сам Александр всего раз приходил с требованием показать сына. Но в тот момент мужчина был в нетрезвом состоянии, поэтому встреча с Платоном у него не состоялась.

Он пытался прийти пьяным в мой театр, спустить меня с лестницы за волосы и кричал «Где мой сын». Потом звонили какие-то его адвокаты и угрожали лишить родительских прав, - рассказывает актриса.

Актриса Ксения Мишина с сыном / instagram.com/misha.k.ua

Сам Платон неоднократно интересовался у мамы, где его отец и почему их семья не полная. При этом Мишина всегда в положительном ключе рассказывает о бывшем спутнике и объясняла сыну, что у него есть папа, просто они не живут вместе.

Напомним,