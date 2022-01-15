Известная певица Шинейд О’Коннор пыталась совершить самоубийство

2022 год для Шинейд О’Коннор начался с испытаний.

В жизни Шинейд О’Коннор наступила черная полоса. В первые дни 2022 года в семье 55-летней скандальной ирландской певицы случилась страшная трагедия.

8 января сына Шинейд Шейна нашли мертвым. 17-летний парень покончил жизнь самоубийством. Его тело правоохранители нашли в городе Брей. Об этом певица написала в своем Твиттер.

Певица Шинейд О’Коннор / Fotobank / GettyImages

После этого с поля зрения фанатов пропала и сама О’Коннор. Аудитория забила тревогу, подозревая, что с певицей могло произойти что-то страшное. В пятницу их опасения оправдались.

Оказалось, что убитая горем Шинейд также пыталась совершить самоубийство. Об этом певица призналась в своем блоге. Сейчас женщина находится в госпитале.

Мне жаль. Я не должна была этого говорить. Я с копами сейчас еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка и ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна. Решила последовать за ним. Нет смысла жить без него. Все, к чему я прикасаюсь, рушится. У меня оставался только он, а теперь его нет… - написала Шинейд О’Коннор.

Напомним,