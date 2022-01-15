Бывший муж Ким Кардашьян Канье Уэст избил фаната: рэперу грозит тюремный срок

Имя Канье Уэста не перестает сходить с первых полос иностранных СМИ.

Поступки Канье Уэст уже начинают затмевать скандальные выходки Бритни Спирс. Имя рэпера практически еженедельно продолжает покорять информационное пространство.

Но в этот раз поступок рэпера может сыграть с ним злую шутку. Дело в том, что в минувшую пятницу Канье обвинили в избиении. Теперь музыканту грозит реальный тюремный срок.

Журналисты издания «Los Angeles Times» сообщают, что сейчас Уэст находится под следствием полиции Лос-Анджелеса по обвинению в нападении на поклонника.

Рэпер Канье Уэст / Fotobank / GettyImages

По информации СМИ, 13 января вблизи ночного клуба Soho Warehouse между рэпером и его фанатом возник спор. Мужчины не смогли решить конфликт мирно: Канье толкнул и ударил своего собеседника.

В сети даже появилось видео инцидента. На нем видно, как мужчина лежит на тротуаре, в то время как бывший муж Ким Кардашьян с криком пытается покинуть место происшествия.

Если вина рэпера будет доказана, то за совершенное преступление ему грозит до шести месяцев заключения.

Напомним,