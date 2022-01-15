Евгений Кошевой нежно поздравил старшую дочь с днем рождения: Только будь с мечтой
15 января в семье Евгения Кошевого царит атмосфера праздника.
Для всей семьи Кошевого это особенный день. Поздравить свою наследницу известный юморист решил не только лично, но и публично с помощью своего блога в Инстаграм.
Твой День. Твои 14. Честно? Не верю. В хорошем смысле. Мы с Мамой @yalta_k очень тебя любим. Любим и верим, что ты соберешь стадион @olympic.nsc, куда придут слушать твой вокал, который дала тебе природа. А те, кто не придут пожалеют об этом. Только БУДЬ С МЕЧТОЙ. И слушай. ТВОИ ПОКЛОННИКИ. Ну и родители конечно, - написал Евгений.
К поздравлениям Кошевого присоединились его поклонники, а также родственники. Среди комментаторов также оказались и коллеги артиста по шоу-бизнесу.
Напомним,