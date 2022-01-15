Евгений Кошевой нежно поздравил старшую дочь с днем рождения: Только будь с мечтой

15 января 2022 12:25 Туренко Андрей
Евгений Кошевой нежно поздравил старшую дочь с днем рождения: Только будь с мечтой
Евгений Кошевой с дочкой Варварой
instagram.com/evgenii.koshevoi

15 января в семье Евгения Кошевого царит атмосфера праздника.

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Повод тому был очень приятный. 15 ноября свой день рождения отмечает старшая дочь Евгения Кошевого Варвара. В этом году девочке исполнилось 14 лет.

Для всей семьи Кошевого это особенный день. Поздравить свою наследницу известный юморист решил не только лично, но и публично с помощью своего блога в Инстаграм.

Дочь Евгения Кошевого Варвара / instagram.com/evgenii.koshevoi
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В честь 14-летия Варвары звезда программы «Вечерний квартал» опубликовал милую фотографию дочки-красавицы, а также адресовал ей несколько трогательных строк.

Твой День. Твои 14. Честно? Не верю. В хорошем смысле. Мы с Мамой @yalta_k очень тебя любим. Любим и верим, что ты соберешь стадион @olympic.nsc, куда придут слушать твой вокал, который дала тебе природа. А те, кто не придут пожалеют об этом. Только БУДЬ С МЕЧТОЙ. И слушай. ТВОИ ПОКЛОННИКИ. Ну и родители конечно, - написал Евгений.

К поздравлениям Кошевого присоединились его поклонники, а также родственники. Среди комментаторов также оказались и коллеги артиста по шоу-бизнесу.

Напомним, 

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