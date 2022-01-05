Тоня Матвиенко опубликовала в Сети редкий кадр со своими братьями

5 января 2022 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Тоня Матвиенко опубликовала в Сети редкий кадр со своими братьями
Певица Тоня Матвиенко
instagram.com/tonya_matvienko

Увидеть вместе всех трех детей Нины Матвиенко – редкость. И многие поклонники задаются вопросом – как выглядят сыновья Нины Матвиенко? Ее дочь Антонина справила ситуацию.

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На своей странице в Инстаграм певица опубликовала редкую фотографию. В кадре Тоня Матвиенко позирует со своими братьями – Иваном и Андреем.

Тоня Матвиенко с братьями / instagram.com/tonya_matvienko

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Какой давности снимок – не известно, однако точно не более 15 лет. Ведь старший брать Нины Митрофановны Иван – ныне отец Януарий – постригся в монахи в 2005 году.

Отметим, что в Свято-Успенском пещерном монастыре в Крыму сын Нины Матвиенко служил 12 лет, до российской оккупации Крыма. Последние три года он монах при Нежинской церкви Иоанна Богослова.

instagram.com/tonya_matvienko

«Два синочки і лапочка доця» - так казав тато Петро Гончар. Ось такі листівки я отримувала на різні свята від братів (Іван (зараз отець Януарій) та Андрій, – подписала публикацию Антонина.

instagram.com/tonya_matvienko

К слову, Тоня Матвиенко пошла по стопам своей звездной мамы, а вот ее братья пошли по пути отца, оба они – художники.

Напомним,

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