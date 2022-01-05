Тоня Матвиенко опубликовала в Сети редкий кадр со своими братьями
Увидеть вместе всех трех детей Нины Матвиенко – редкость. И многие поклонники задаются вопросом – как выглядят сыновья Нины Матвиенко? Ее дочь Антонина справила ситуацию.
Отметим, что в Свято-Успенском пещерном монастыре в Крыму сын Нины Матвиенко служил 12 лет, до российской оккупации Крыма. Последние три года он монах при Нежинской церкви Иоанна Богослова.
«Два синочки і лапочка доця» - так казав тато Петро Гончар. Ось такі листівки я отримувала на різні свята від братів (Іван (зараз отець Януарій) та Андрій, – подписала публикацию Антонина.
К слову, Тоня Матвиенко пошла по стопам своей звездной мамы, а вот ее братья пошли по пути отца, оба они – художники.
Напомним,