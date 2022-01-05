Макс Чмерковский удивил неожиданным признанием об участии в шоу "Холостяк"
Хореограф Максим Чмерковский решил сделать неожиданное признание о шоу «Холостяк».
После съемок в «Холостяке» Максу удалось стать знаменитым и в Украине. Он был и остается желанным гостем на разных телевизионных шоу, а журналисты не упускают возможности сделать с ним эксклюзивные интервью.
В этот раз вывести Чмерковского на откровенную беседу удалось Маше Ефросининой. В рамках своего YouTube-проекта «Экзамен» ведущая выведала у танцора неожиданные признания о его участии в «Холостяке».
Но продюсерам удалось найти подход к Чмерковскому. Они обрисовали ему все так, что танцор согласился спасти женщин от «насилия и нетрезвых парней или мужей».
Мне сказали, что в Украине есть проблема – большое количество девушек на одного мужчину, - рассказывает об аргументах продюсеров танцор. - Мужчины этим пользуются, могут позволить себе поднять руку, напиться. Пока они договорили это предложение, я уже был готов.
С одной стороны, я должен был быть принцем на коне с саблей, с другой – передо мной 25 человек, и я тычу пальцем: «Ты – да, ты – нет». Это так глупо. Это не фундамент для хороших, правильных отношений, – уверен Чмерковский.
Напомним,