Макс Чмерковский удивил неожиданным признанием об участии в шоу "Холостяк"

5 января 2022 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Макс Чмерковский удивил неожиданным признанием об участии в шоу
Танцор Максим Чмерковский
instagram.com/maksimc

Хореограф Максим Чмерковский решил сделать неожиданное признание о шоу «Холостяк».

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Одиннадцать лет назад на украинском телевидении вышел первый сезон самого романтического проекта Украины «Холостяк». Тогда его главным героем стал Максим Чмерковский, который до этого прославился благодаря участию в шоу «Танці зірками» в Америке.

После съемок в «Холостяке» Максу удалось стать знаменитым и в Украине. Он был и остается желанным гостем на разных телевизионных шоу, а журналисты не упускают возможности сделать с ним эксклюзивные интервью.

В этот раз вывести Чмерковского на откровенную беседу удалось Маше Ефросининой. В рамках своего YouTube-проекта «Экзамен» ведущая выведала у танцора неожиданные признания о его участии в «Холостяке».

Танцор Максим Чмерковский / instagram.com/maksimc
Удивительно, но во время интервью Максим признался, что съемки в «Холостяке» - главная его ошибка. Ему изначально не понравился его образ. Не был он доволен и форматом проекта.

Но продюсерам удалось найти подход к Чмерковскому. Они обрисовали ему все так, что танцор согласился спасти женщин от «насилия и нетрезвых парней или мужей».

Мне сказали, что в Украине есть проблема – большое количество девушек на одного мужчину, - рассказывает об аргументах продюсеров танцор. - Мужчины этим пользуются, могут позволить себе поднять руку, напиться. Пока они договорили это предложение, я уже был готов.

Танцор Максим Чмерковский / instagram.com/maksimc
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О том, что он принял глупое решение, Максим понял во время первой вечеринки. Мужчина признался, что не в его принципах выбирать среди женщин лучшую.

С одной стороны, я должен был быть принцем на коне с саблей, с другой – передо мной 25 человек, и я тычу пальцем: «Ты – да, ты – нет». Это так глупо. Это не фундамент для хороших, правильных отношений, – уверен Чмерковский.

Напомним, 

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