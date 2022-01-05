Макс Чмерковский удивил неожиданным признанием об участии в шоу "Холостяк"

Хореограф Максим Чмерковский решил сделать неожиданное признание о шоу «Холостяк».

Одиннадцать лет назад на украинском телевидении вышел первый сезон самого романтического проекта Украины «Холостяк» . Тогда его главным героем стал Максим Чмерковский, который до этого прославился благодаря участию в шоу «Танці зірками» в Америке.

После съемок в «Холостяке» Максу удалось стать знаменитым и в Украине. Он был и остается желанным гостем на разных телевизионных шоу, а журналисты не упускают возможности сделать с ним эксклюзивные интервью.

В этот раз вывести Чмерковского на откровенную беседу удалось Маше Ефросининой. В рамках своего YouTube-проекта «Экзамен» ведущая выведала у танцора неожиданные признания о его участии в «Холостяке».

Танцор Максим Чмерковский / instagram.com/maksimc

Удивительно, но во время интервью Максим признался, что съемки в «Холостяке» - главная его ошибка. Ему изначально не понравился его образ. Не был он доволен и форматом проекта.

Но продюсерам удалось найти подход к Чмерковскому. Они обрисовали ему все так, что танцор согласился спасти женщин от «насилия и нетрезвых парней или мужей».

Мне сказали, что в Украине есть проблема – большое количество девушек на одного мужчину, - рассказывает об аргументах продюсеров танцор. - Мужчины этим пользуются, могут позволить себе поднять руку, напиться. Пока они договорили это предложение, я уже был готов.

Танцор Максим Чмерковский / instagram.com/maksimc

О том, что он принял глупое решение, Максим понял во время первой вечеринки. Мужчина признался, что не в его принципах выбирать среди женщин лучшую.

С одной стороны, я должен был быть принцем на коне с саблей, с другой – передо мной 25 человек, и я тычу пальцем: «Ты – да, ты – нет». Это так глупо. Это не фундамент для хороших, правильных отношений, – уверен Чмерковский.

Напомним,