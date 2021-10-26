Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: позитивные и негативные дни
Рассказываем о благоприятных днях для стрижки в ноябре 2021 года!
Благоприятные дни для стрижки и покраски в ноябре
- 1, 9, 17, 18, 25, 27 ноября.
Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни
- 5, 22, 24, 29 ноября.
2, 11, 20, 21, 23, 28 ноября являются нейтральными днями.
Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за весь лунный цикл.
Напомним,