Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: позитивные и негативные дни

Рассказываем о благоприятных днях для стрижки в ноябре 2021 года!

Благоприятные дни для стрижки и покраски в ноябре

1, 9, 17, 18, 25, 27 ноября.

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни

5, 22, 24, 29 ноября.

Как и когда правильно стричь волосы в ноябре? Астрологи уже знают ответ на этот вопрос, сверяйтесь и вы с лунным календарем, чтобы любые процедуры в салоне красоты дарили лишь позитивные эмоции.

2, 11, 20, 21, 23, 28 ноября являются нейтральными днями.

Специалисты отмечают, что ориентироваться на лунный цикл может каждый человек, для этого не нужно иметь какие-то специфические знания, а только наблюдательность.

Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за весь лунный цикл.

Напомним,