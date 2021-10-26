Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: позитивные и негативные дни

26 октября 2021 17:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: позитивные и негативные дни
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: позитивные и негативные дни
pixabay.com

Рассказываем о благоприятных днях для стрижки в ноябре 2021 года!

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Как и когда правильно стричь волосы в ноябре? Астрологи уже знают ответ на этот вопрос, сверяйтесь и вы с лунным календарем, чтобы любые процедуры в салоне красоты дарили лишь позитивные эмоции.

Благоприятные дни для стрижки и покраски в ноябре

  •  1, 9, 17, 18, 25, 27 ноября.

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни 

  • 5, 22, 24, 29 ноября.

 2, 11, 20, 21, 23, 28 ноября являются нейтральными днями. 

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Специалисты отмечают, что ориентироваться на лунный цикл может каждый человек, для этого не нужно иметь какие-то специфические знания, а только наблюдательность.

Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за весь лунный цикл.

Напомним,

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