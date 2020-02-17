Названы знаки Зодиака, которые стареют быстрее остальных

Астрологи считают, что некоторые знаки Зодиака стареют раньше, чем другие.

Телец

Человек, рожденный под этим знаком , страдает от собственных мнительности и чувствительности. Небольшие неурядицы на работе и мелкие ссоры быстро добавляют им морщин на лице, заставляя принимать близко к сердцу.

Играет свою роль в старении в ускоренном темпе и желание Тельца работать без перерывов, демонстрируя некую беспощадность к своему организму.

Стрелец

Человек-Стрелец имеет привычку загонять себя до невероятной усталости, а потом радоваться возможности просто полежать на диване, ничего не делая.

Он верит в лучшее, однако затем разочаровывается в жизни и в людях, иногда выбирая путь отшельника.

Дева

Под этим знаком рождается человек, который воспринимает мир иначе и даже в 25 лет кажется окружающим неким мудрецом.

Психологически он очень быстро растет, однако постоянно находится в плену своих страхов. Деве приходится регулярно испытывать мелкие стрессы из-за опасений что-то не успеть или сделать плохо, разочаровать себя и окружающих.

Напомним,