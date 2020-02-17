Названы знаки Зодиака, которые стареют быстрее остальных

17 февраля 2020 22:00 Алла Лысак
Названы знаки Зодиака, которые стареют быстрее остальных
Названы знаки Зодиака, которые стареют быстрее остальных
pixabay.com

Астрологи считают, что некоторые знаки Зодиака стареют раньше, чем другие.

Телец

Читайте такжеИм очень повезло! Названы знаки Зодиака, которые стареют медленнее всего
Человек, рожденный под этим знаком, страдает от собственных мнительности и чувствительности. Небольшие неурядицы на работе и мелкие ссоры быстро добавляют им морщин на лице, заставляя принимать близко к сердцу.

Играет свою роль в старении в ускоренном темпе и желание Тельца работать без перерывов, демонстрируя некую беспощадность к своему организму.

Стрелец 

Человек-Стрелец имеет привычку загонять себя до невероятной усталости, а потом радоваться возможности просто полежать на диване, ничего не делая.

Он верит в лучшее, однако затем разочаровывается в жизни и в людях, иногда выбирая путь отшельника. 

Дева

Читайте такжеНазваны самые жестокие знаки Зодиака
Под этим знаком рождается человек, который воспринимает мир иначе и даже в 25 лет  кажется окружающим неким мудрецом.

Психологически он очень быстро растет, однако постоянно находится в плену своих страхов. Деве приходится регулярно испытывать мелкие стрессы из-за опасений что-то не успеть или сделать плохо, разочаровать себя и окружающих. 

Напомним,

Облако тегов

гороскоп Знаки Зодиака гороскоп 2020

Материалы по теме

Гороскоп на 18 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 18 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 17 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 17 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Карпатский рейнджер: новый экшн-детектив в цифрах
Анонсы на ТВ

Карпатский рейнджер: новый экшн-детектив в цифрахЭксклюзив
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 17.02.2020
Телешоу

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 17.02.2020

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо

ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK