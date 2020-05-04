Гороскоп на май 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на май 2020 года для всех знаков Зодиака

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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

В рабочей сфере ожидаются интересные перемены, правильная расстановка приоритетов поспособствует улучшению благосостояния в короткие сроки.

Оглянитесь по сторонам, жизнь предоставляет вам новые возможности.

Есть шансы освоить новую профессию и за небольшой период достигнуть значительных высот.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Проблемной может стать сфера личных отношений, если вы не готовы к серьезным отношениям, пора поговорить об этом с партнером.

РАК (21 июня – 22 июля)

Возможно, вам будет сложно адаптироваться к новым реалиям жизни, многим не захочется покидать свою зону комфорта.

Не нужно себя заставлять, проведите какое-то время за размышлениями, чтобы понять, куда двигаться дальше.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Все ваши действия в мае должны быть предварительно обдуманы и проанализированы. Не принимайте решения на эмоциях, они будут ошибочными.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

Астрологи призывают вас придерживаться баланса бодрствования и отдыха, а выходные посвящать семье.

На работе вы заняли прочное положение, однако вскоре возникнет надобность подумать о расширении обязанностей.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)

Позитивный настрой спасет вас от многих неприятностей, сохранит отношения с близкими и позволит продуктивно работать весь месяц!

Черная полоса, наконец, сменилась белой, на работе вы будете чувствовать себя комфортно.

Вскоре поступит интересное предложение, которое подарит вам новый источник дохода.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Хорошее время для построения карьеры, даже работая дома, вы сможете показать начальству, каким ценным сотрудником являетесь.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Если остановитесь сейчас, разочаровавшись в результатах, не сможете достигнуть настоящего успеха.

Он ждет вас буквально через несколько месяцев, продолжайте работать.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Из-за стресса на работе, вы уже к середине месяца можете чувствовать себя уставшим и разбитым.

Не копите в себе раздражение, если пока нет возможности изменить условия работы, хотя бы дайте выход негативу в спорте.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Постарайтесь поговорить с собой откровенно, разобравшись в чувствах и желаниях.

Май может быть очень важным, ведь определит дальнейшие приоритеты.