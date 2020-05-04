Гороскоп на май 2020 года для всех знаков Зодиака

4 мая 2020 18:30 Алла Лысак
Гороскоп на май 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на май 2020 года для всех знаков Зодиака

Узнайте свой гороскоп на май 2020 года на нашем сайте ТV.UA.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)   

Читайте такжеГороскоп на 2020 год для Близнецов: любовь, финансы и здоровье
В рабочей сфере ожидаются интересные перемены, правильная расстановка приоритетов поспособствует улучшению благосостояния в короткие сроки. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Оглянитесь по сторонам, жизнь предоставляет вам новые возможности.

Есть шансы освоить новую профессию и за небольшой период достигнуть значительных высот. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Проблемной может стать сфера личных отношений, если вы не готовы к серьезным отношениям, пора поговорить об этом с партнером. 

РАК (21 июня – 22 июля)

Возможно, вам будет сложно адаптироваться к новым реалиям жизни, многим не захочется покидать свою зону комфорта.

Не нужно себя заставлять, проведите какое-то время за размышлениями, чтобы понять, куда двигаться дальше. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Все ваши действия в мае должны быть предварительно обдуманы и проанализированы. Не принимайте решения на эмоциях, они будут ошибочными. 

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

Астрологи призывают вас придерживаться баланса бодрствования и отдыха, а выходные посвящать семье.

На работе вы заняли прочное положение, однако вскоре возникнет надобность подумать о расширении обязанностей. 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)

Читайте такжеГороскоп на 2020 год для Тельца: любовь, финансы, здоровье и семья
Позитивный настрой спасет вас от многих неприятностей, сохранит отношения с близкими и позволит продуктивно работать весь месяц!

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)

Черная полоса, наконец, сменилась белой, на работе вы будете чувствовать себя комфортно.

Вскоре поступит интересное предложение, которое подарит вам новый источник дохода. 

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Хорошее время для построения карьеры, даже работая дома, вы сможете показать начальству, каким ценным сотрудником являетесь. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Если остановитесь сейчас, разочаровавшись в результатах, не сможете достигнуть настоящего успеха. 

Он ждет вас буквально через несколько месяцев, продолжайте работать. 

ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Из-за стресса на работе, вы уже к середине месяца можете чувствовать себя уставшим и разбитым.

Не копите в себе раздражение, если пока нет возможности изменить условия работы, хотя бы дайте выход негативу в спорте. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Читайте такжеГороскоп на 2020 год для Овна: любовь, финансы, здоровье и семья
Постарайтесь поговорить с собой откровенно, разобравшись в чувствах и желаниях.

Май может быть очень важным, ведь определит дальнейшие приоритеты. 

Облако тегов

гороскоп гороскоп на месяц гороскоп 2020

Материалы по теме

Гороскоп на 5 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 5 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 4 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 4 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Говорит Украина: Свои игрушки продаем, а родителям деньги отдаем? (эфир от 04.05.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Свои игрушки продаем, а родителям деньги отдаем? (эфир от 04.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Телешоу

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020

Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK