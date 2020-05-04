Гороскоп на май 2020 года для всех знаков Зодиака
Узнайте свой гороскоп на май 2020 года на нашем сайте ТV.UA.
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Оглянитесь по сторонам, жизнь предоставляет вам новые возможности.
Есть шансы освоить новую профессию и за небольшой период достигнуть значительных высот.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)
Проблемной может стать сфера личных отношений, если вы не готовы к серьезным отношениям, пора поговорить об этом с партнером.
РАК (21 июня – 22 июля)
Возможно, вам будет сложно адаптироваться к новым реалиям жизни, многим не захочется покидать свою зону комфорта.
Не нужно себя заставлять, проведите какое-то время за размышлениями, чтобы понять, куда двигаться дальше.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Все ваши действия в мае должны быть предварительно обдуманы и проанализированы. Не принимайте решения на эмоциях, они будут ошибочными.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Астрологи призывают вас придерживаться баланса бодрствования и отдыха, а выходные посвящать семье.
На работе вы заняли прочное положение, однако вскоре возникнет надобность подумать о расширении обязанностей.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)
Черная полоса, наконец, сменилась белой, на работе вы будете чувствовать себя комфортно.
Вскоре поступит интересное предложение, которое подарит вам новый источник дохода.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)
Хорошее время для построения карьеры, даже работая дома, вы сможете показать начальству, каким ценным сотрудником являетесь.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
Если остановитесь сейчас, разочаровавшись в результатах, не сможете достигнуть настоящего успеха.
Он ждет вас буквально через несколько месяцев, продолжайте работать.
ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)
Из-за стресса на работе, вы уже к середине месяца можете чувствовать себя уставшим и разбитым.
Не копите в себе раздражение, если пока нет возможности изменить условия работы, хотя бы дайте выход негативу в спорте.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Май может быть очень важным, ведь определит дальнейшие приоритеты.