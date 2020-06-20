Самая брутальная участница Топ-модели по-украински рассказала о жизни после проекта
Одна из самых брутальных участниц третьего сезона модельного реалити Нового канала, Ярина Самарик рассказала, какие изменения произошли в ее жизни. Занимается ли она моделингом, и почему решила поступать на журфак?
В моих ближайших планах – сдать ВНО, к нему я готовилась в течение года, однако серьезно за это действо взялась только в последний месяц, – признается Скинни. – Поэтому фактически все свое время провожу за изучением материала. Поступать планирую на журфак, выбрала его, потому что с детства любила писать. Еще в 11 лет придумывала всякие фантастические истории, где я в роли супергероя спасаю Вселенную. А в 13 сочиняла свои первые стихи. И все это записывала. Правда, поступать планирую на заочную форму обучения, поскольку считаю наше образование мертвым, а ежедневно посещать универ – пустой тратой времени.
Спорт девушка тоже не бросила, наоборот, на карантине увеличила нагрузки:
На протяжении всего карантина я ежедневно занималась спортом и записывала каждое занятие на листок, в результате получилось четыре листа А4. Украла у деда гантели по 6 кг и гирю 16 кг, поэтому мышцы подросли конкретно. Также много времени уделяла кулинарии: позволила себе больше есть, но в рамках правильного питания.
Еще одно «хобби» выпускницы реалити – менять цвет волос и прически. Почти сразу после проекта Скинни покрасилась в блонд и сделала ультракороткое «пикси». Но за последний год прическа менялась множество раз:
Мои волосы чем дальше, тем короче, и от этого становится страшно, – смеется Ирина. – Мне всегда хотелось короткую стрижку, но мама уверяла, что она мне не пойдет, потому всю свою жизнь я мучила себя длинными волосами. И сейчас настолько вошла в азарт, что с каждым разом хочется что-то менять и усовершенствовать. По правде говоря, с короткими волосами жить становится значительно комфортнее и проще. «Пацанская» стрижка – это то, что мне было нужно!
Сейчас у Скинни снова короткое пикси, но уже окрашенное в темный цвет с блондинистыми прядями. Моделинг Ярина пока поставила на паузу, на работу у нее банально не хватает времени:
Перед карантином была последняя съемка, для которой я покрасила волосы в белый цвет, осветила брови (точнее, полностью их сожгла) – все, как хотел заказчик. Фото еще не видела, если честно. А сейчас я полностью погрузилась в ВНО и решила повременить с моделингом. Хочу немного пожить для себя! Впоследствии, конечно, планирую вернуться в модельный бизнес, но уже в новом образе и с новым осознанием себя. Сначала надо найти гармонию в себе, а уже потом лезть в объектив камеры, – убеждена Скинни. – В семнадцать лет гармонии во жизни мало!
Что же, держим кулачки за Ярину и надеемся, что поступление на желаемый факультет даст ей новый толчок в жизни.
Напомним,