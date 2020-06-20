Самая брутальная участница Топ-модели по-украински рассказала о жизни после проекта

Одна из самых брутальных участниц третьего сезона модельного реалити Нового канала, Ярина Самарик рассказала, какие изменения произошли в ее жизни. Занимается ли она моделингом, и почему решила поступать на журфак?

Во время съемок проекта «Топ-модель по-украински» Ярине было 16 лет, девушка училась в старших классах и неоднократно отмечала, что понятия не имеет, чем хочет заниматься в будущем. Прошел год, и «пацанка» Скинни очень изменилась – сделала новую короткую прическу, стала более женственной и активно готовится к поступлению в вуз на факультет «Журналистики»:

В моих ближайших планах – сдать ВНО, к нему я готовилась в течение года, однако серьезно за это действо взялась только в последний месяц, – признается Скинни. – Поэтому фактически все свое время провожу за изучением материала. Поступать планирую на журфак, выбрала его, потому что с детства любила писать. Еще в 11 лет придумывала всякие фантастические истории, где я в роли супергероя спасаю Вселенную. А в 13 сочиняла свои первые стихи. И все это записывала. Правда, поступать планирую на заочную форму обучения, поскольку считаю наше образование мертвым, а ежедневно посещать универ – пустой тратой времени.

Участница Топ-модели по-украински Скинни / пресс-служба

Спорт девушка тоже не бросила, наоборот, на карантине увеличила нагрузки:

На протяжении всего карантина я ежедневно занималась спортом и записывала каждое занятие на листок, в результате получилось четыре листа А4. Украла у деда гантели по 6 кг и гирю 16 кг, поэтому мышцы подросли конкретно. Также много времени уделяла кулинарии: позволила себе больше есть, но в рамках правильного питания.

Участница Топ-модели по-украински Скинни / пресс-служба

И действительно, в Instagram Скинни – много рецептов и советов, как приготовить вкусную и полезную пищу в домашних условиях.

Еще одно «хобби» выпускницы реалити – менять цвет волос и прически. Почти сразу после проекта Скинни покрасилась в блонд и сделала ультракороткое «пикси». Но за последний год прическа менялась множество раз:

Мои волосы чем дальше, тем короче, и от этого становится страшно, – смеется Ирина. – Мне всегда хотелось короткую стрижку, но мама уверяла, что она мне не пойдет, потому всю свою жизнь я мучила себя длинными волосами. И сейчас настолько вошла в азарт, что с каждым разом хочется что-то менять и усовершенствовать. По правде говоря, с короткими волосами жить становится значительно комфортнее и проще. «Пацанская» стрижка – это то, что мне было нужно!

Участница Топ-модели по-украински Скинни / пресс-служба

Сейчас у Скинни снова короткое пикси, но уже окрашенное в темный цвет с блондинистыми прядями. Моделинг Ярина пока поставила на паузу, на работу у нее банально не хватает времени:

Перед карантином была последняя съемка, для которой я покрасила волосы в белый цвет, осветила брови (точнее, полностью их сожгла) – все, как хотел заказчик. Фото еще не видела, если честно. А сейчас я полностью погрузилась в ВНО и решила повременить с моделингом. Хочу немного пожить для себя! Впоследствии, конечно, планирую вернуться в модельный бизнес, но уже в новом образе и с новым осознанием себя. Сначала надо найти гармонию в себе, а уже потом лезть в объектив камеры, – убеждена Скинни. – В семнадцать лет гармонии во жизни мало!

Что же, держим кулачки за Ярину и надеемся, что поступление на желаемый факультет даст ей новый толчок в жизни.

Напомним,