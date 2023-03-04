Одного разу під Полтавою 15 сезон 19-20 серії від 02.03.2023 дивитися онлайн

4 марта 2023 13:49 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Одного разу під Полтавою 15 сезон 19-20 серії від 02.03.2023 дивитися онлайн
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 19-20 серії онлайн (ефір від 02.03.2023)
youtube.com/@tet

2 березня на ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшли 19-20 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 19-20 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 02.03.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 19 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: Яринка розлючена приходить додому та розповідає Юрчику, що її на роботі ніхто не сприймає серйозно як директора. То Антон попросить її віднести коктейлі гостям за столик, то Борик просить приготувати салат, щоб він зміг забрати доставку їжі, а Наталя взагалі сидить у телефоні та замість роботи розмовляє із подругами. Юрчик пропонує дружині звільнити когось із персоналу, щоб показати іншим «хто тут господар» та відновити авторитет Яринки серед колег. Дивіться серіал Одного разу під Полтавою 15 сезон 19 серія від 02.03.2023.

19 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 20 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: День усіх закоханих починається з того, що Яринка біжить до ресторану, щоби підготувати його до свята. А Юрчик із самого ранку думає про те, що подарувати дружині на свято. Він раптово знаходить у шафі гітару та починає створювати авторську пісню, щоб зробити коханій музичний сюрприз. А тим часом Сашко репетирує свою майбутню розмову з Вірою про їхні стосунки. Дивіться серіал Одного разу під Полтавою 15 сезон 20 серія від 02.03.2023.

20 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Одного разу під Полтавою дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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