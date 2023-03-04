Одного разу під Полтавою 15 сезон 19-20 серії від 02.03.2023 дивитися онлайн
2 березня на ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшли 19-20 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 19-20 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 02.03.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
19 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.Одного разу під Полтавою 15 сезон: День усіх закоханих починається з того, що Яринка біжить до ресторану, щоби підготувати його до свята. А Юрчик із самого ранку думає про те, що подарувати дружині на свято. Він раптово знаходить у шафі гітару та починає створювати авторську пісню, щоб зробити коханій музичний сюрприз. А тим часом Сашко репетирує свою майбутню розмову з Вірою про їхні стосунки. Дивіться серіал Одного разу під Полтавою 15 сезон 20 серія від 02.03.2023.
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