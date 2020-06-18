Катя Бужинская - Хіт цього літа: певица презентовала знойный доминиканский клип

18 июня 2020 15:08 Александр Кива
Катя Бужинская - Хіт цього літа: певица презентовала знойный доминиканский клип
Певица Катя Бужинская
пресс-служба

Известная певица и народная артистка Украины Катя Бужинская представила видеопремьеру на жаркий трек "Хіт цього літа".

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Яркая и провокационная обложка нового сингла, на которой Катерина предстала с голубыми бровями и двумя огромными арбузами в руках - уже вызывает немалый интерес. Но новый клип артистки удивляет еще больше, ведь он был снят аж в трех странах - Доминиканской Республике, Болгарии и, конечно же, в родной Украине.

Автором заводного трека стал Алексей Малахов, который уже не первый раз сотрудничает с певицей. Вместе с артисткой они продумали новую манеру исполнения, в которой не сразу узнается привычный сильный вокал певицы. Запись и сведение сделал Андрей Игнатченко, "Iksiy music". Сама Екатерина кратко и с юмором комментирует свои вокальные перевоплощения: "Молодежный стиль мне тоже по плечу".



- Знаю, было трудно оставаться без тепла прикосновений любимого человека, было трудно засыпать и просыпаться в холодных комнатах, видеть тех, кого любишь, только через плоский экранчик. Мы выстрадали это лето! Не пропустите! Музыку - громче, желания -только самые откровенные, хиты - только самые безумные! Наслаждаемся и выпускаем контроль из рук, лучше ними крепче обнять кого-то давно желаемого и страстного! - комментирует премьеру зажигательного летнего трека Катя Бужинская.


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В клипе певица предстает с ярким макияжем, который был разработан для нее экстравагантной визажисткой из Болгарии - Аlex Gan, а также второй визажисткой Тютюшкой Матвиенко. Благодаря их творческим решениям Екатерина Бужинская в очередной раз удивляет смелым образом и непривычно ярким макияжем.



Общая атмосфера клипа "Хіт цього літа" невероятно позитивна, именно то, чего не хватает в период пандемии. В видеоработе также принял участие доминиканец, который символизирует объединение всех рас и народов.

К слову, специально для этого клипа Катя Бужинская придумала оригинальные купальники, ее дизайнерские идеи оперативно были воплощены в жизнь. Эксклюзивные изделия представлены в ограниченном количестве, а уже после премьеры клипа звезда планирует продавать эти купальники.

Стоит отметить, клип "Хіт цього літа" - вторая режиссерская работа Катерины Бужинской, ее дебютным клипом в качестве режиссера стало видео "Ти один на мільйон", снятое на Амальфитанском побережье несколько лет назад. Моральную поддержку в ее режиссерских стремлениях и в этот раз оказал ее любимый супруг Димитар.

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