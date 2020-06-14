Группа NZK презентовала эпатажный клип и трек A-ZU-ZU

Музыкальная группа NZK, которая нашумела своим скандальным хитом На Даху Я, собрав на YouTube миллионы просмотров, представила эпатажный клип на трек A-ZU-ZU.

Это новая сатира из дебютного альбома ребят, которая уже традиционно наполнена провокационными каламбурами. Автором музыки и слов стали хитмейкер Алексей Потапенко совместно с фронтменом группы NZK Васей NAPILNIKом и Андреем Безкровным.

Впервые группа привлекла к себе внимание в эфире популярного вокального шоу «Х-фактор» на канале СТБ, где их выступление с треком «На Даху Я» не оставило равнодушным не только всех членов жюри, но и зрителей.

Броский эпатаж и феерия необычных образов - это все о новом клипе «A-ZU-ZU» группы NZK. Происходящее в видео - это яркий, красочный и гиперболизированный калейдоскоп аллегории.

Группа NZK / пресс-служба

Каждый образ в клипе продуман до мельчайших деталей и на некоторые из них создатели видеоработы и сами участники группы потратили больше 10 часов. Самой яркой в клипе «A-ZU-ZU» получилась фронтвумен группы Женя GORDAЯ, став рекордсменом по смене: парики, макияж, стильные луки, уникальный дизайнерский маникюр с ногтями длиной 10 сантиметров и даже неожиданная лысина!

Без сложностей в ходе съемок не обошлось и у фронтмена группы Васи NAPILNIK. В образе рыцаря на нем были надеты настоящие рыцарские доспехи весом в 50 кг и «маневрировать» на камеру в таком наряде было достаточно сложно. А самой необычной звездой видео стала маленькая козочка по кличке Белла. По словам ребят, сработались они сразу, и Белла стала полноценным членом команды.

Съемки клипа «A-ZU-ZU» были сложными, начиная от грима и 50-килограммового реквизита, заканчивая такими необычными персонажами как Белла. Но наша команда горит своим делом и кайфует от процесса, поэтому клип получился очень ярким и крутым,

- прокомментировали новую работу NZK.

Столь красочный музыкальный коктейль получился благодаря удачному симбиозу участников группы, ведь NZK соединила в себе опыт NAPILNIKa (Вася Котляров, музыкант, экс-участник группы «NewZcool»), ZMEY (Сергей Семенов, экс-участник группы «4 Короля») и креатив GORDAЯ (Женя Гордая, эпатажная артистка). NAPILNIK и ZMEY смогли дополнить свой опыт в шоу-бизнесе эпатажем Жени GORDAЯ, которая задает группе лютого драйва.

Напомним,