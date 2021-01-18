Звезда сериала "След" Антонина Хижняк оказалась на операционном столе

18 января 2021 18:30 Юлия Крутиева
Звезда сериала
Актриса Антонина Хижняк
instagram.com/tonya_actress

Актрисе Антонине Хижняк вновь пришлось обращаться за помощью к медикам.

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Актриса Антонина Хижняк точно запомнит лето прошлого года. Тогда на съемочной площадке сериала «След» девушка серьезно травмировалась – сломала ногу.

Все это время Антонине пришлось передвигаться и сниматься в кино и сериалах с титановой пластиной в ноге, которую ей поставили после получения травмы.

Но на этом «мучения» Хижняк не закончились. На днях 30-летней актрисе вновь пришлось лечь на операционный стол. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

Антонине Хижняк сделали операцию / instagram.com/tonya_actress
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Во время операции врачи вынули из ноги пластину, которая фиксировала сломанные кости. Впереди Антонину ждет длительная реабилитация. Также ей придется несколько дней походить на костылях.

Все, теперь официально я больше не Капитан Титан. Это смех сквозь слезы, если что, - пишет в своем блоге актриса. - На самом деле это очень больно, страшно и утомительно. Но другого выхода, как держаться и идти дальше, нет.

Антонине Хижняк сделали операцию / instagram.com/tonya_actress
Напомним, 

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