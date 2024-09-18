«Re:Forma духу» – в Києві уламок 400-річної липи Петра Могили перетворили на сучасну скульптуру

У саду заповідника «Софія Київська» 14 вересня відбулося відкриття скульптури «Re:Forma духу».

ЮНЕСКО вже давно рекомендує захищати памʼятки історії та культури не лише у традиційний спосіб, а й за допомогою креативних індустрій. Читайте, як частина одного з найстаріших дерев української столиці, що було пошкоджене під час буревію 12 травня 2022 року, перетворилося на сучасний артоб'єкт. Є підстави вважати, що це перший в Україні приклад збереження культурної спадщини через мистецтво.

Над цим проєктом два роки працювала компанія Dovgiy Family Office разом з активною спільнотою міста та відомим скульптором Костянтином Скритуцьким.

За легендою, липа, що росте на початку Андріївського узвозу поруч із Національним музеєм історії України, була посаджена митрополитом Петром Могилою 1635 року на честь часткової відбудови Десятинної церкви. Сьогодні дерево сягає у висоту на 10 метрів та має обхват 5 метрів. З 1972 року липа перебуває під охороною держави.

Два роки тому зламану частину липи планували розпилити та знищити. Проте активісти, серед яких і фахівець з догляду та лікування дерев Володимир Ветроградський, звернулися до Dovgiy Family Office з проханням зберегти цю гілку. У підсумку було ухвалене нетривіальне мистецьке рішення – створити з уламка скульптуру, яка б не лише зберегла частину історичного дерева, але й надала йому нових, сучасних сенсів.

Цей проєкт – можливість показати більш екологічний та сучасний підхід до збереження нашої культурної спадщини. На наш погляд, сьогодні, як ніколи раніше, важливо інвестувати в цінності та жити з думкою про майбутні покоління. Передати нашим дітям ту саму культурну ДНК, з якої вони будуватимуть своє майбутнє та майбутнє всієї країни, – підкреслила керуюча партнерка Dovgiy Family Office Оксана Гуляєва.

Ідею артоб'єкта запропонував київський художник Костянтин Скритуцький, відомий комплексом мозаїчних скульптур на Пейзажній алеї та іншими роботами. За пів року (термін безпосередньої роботи з артефактом під час проєкту) він перетворив природну, округлу форму дерева на куб. На думку художника, це символізує суть трансформації, розвитку та народження нових сенсів.

Скритуцький використав древню японську техніку обпалення вогнем, щоб створити захисний шар на деревині, який зробив її невразливою до несприятливих погодних умов.

Працюючи над цією скульптурою, я зрозумів, як сильно мистецтво може допомогти нам зцілитися від травм війни, що опалюють нашу душу. Показати ту силу, яку ми отримуємо під час випробувань. Саме тому ця скульптура – «Re:Forma духу» – вона про нас. Ми не зломлені, і дух наш – загартовується і реформується, – зазначив Костянтин Скритуцький.

Під час відкриття скульптури гості заходу взяли участь в артдіалогах з докторкою культурології, професоркою Києво-Могилянської академії Поліною Герчанівською за сенсової підтримки спікерки проєкту «УКультура» Надією Тимчук.

Скульптура, яку створили Dovgiy Family Office та Костянтин Скритуцький, відгукується кожному і кожній, бо певною мірою персоніфікує наше сьогодення. Із чогось понівеченого і, здавалось би, втраченого, було створено красивий і сильний артоб'єкт. «Re:Forma духу» постала з дерева, загартованого бурями і вогнем, і тим самим втілює надзвичайно важливий принцип: ніколи не здаватись. Мистецтво, яке створюється у час війни, матиме абсолютно унікальну позицію в нашій культурі, бо – як і всі ми – є свідком цих подій. Саме воно розповість нашим дітям й онукам щось, що не можна буде висловити жодними словами, – підсумувала Тимчук.

Гостями події стали відомі громадські та культурні діячі. В тому числі – депутатка КМР Дінара Габібуллаєва Тарлан кизи, спадкова відьма, екстрасенс Ярослава Солодєєва (Федорова), письменниця Лада Лузіна, телеведучий Вячеслав Соломка, блогерки Міла Кузнецова та Світлана Вольнова.