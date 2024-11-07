«Жахаючий 3»:  зіркова прем'єра фільму в Києві

7 листопада 2024 13:34 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

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«Жахаючий 3»:  зіркова прем'єра фільму в Києві
«Жахаючий 3»: зіркова прем'єра фільму в Києві. Фото: Михайло Лопатюк

6 листопада в кінотеатрі мережі «Планета кіно» в ТРЦ Dream Yellow відбулася прем'єра фільму жахів «Жахаючий 3».

На зіркову прем'єру завітали: радіоведуча Ольга Вороніна, блогерки Міла Кузнєцова та Ірина Слюнько, екстрасенс Макс Гордєєв , співачка Міла Нітіч, ЗМІ та інші. Партнером події виступив сайт TV.UA.

Дія фільму починається через п'ять років після подій другої частини, де головна героїня Сієнна Шоу намагається відновити своє життя після пережитого жаху. Однак спокій триває недовго – клоун Арт і Вікторія пробуджуються, щоб розпочати нову хвилю вбивств.

Своїми враженнями від перегляду стрічки поділився головний редактор TV.UA Олександр Ківа:

Від самого початку фільм тримає у напрузі. Були навіть моменти під час перегляду, коли хотілося закрити очі і мурашки бігли по шкірі. Тут багато криків, емоцій, крові, різанини і навіть гумору.

А також радіоведуча Ольга Вороніна:

Мені подобаються фільми, які тримають в напрузі!!! Цікавий сюжет, хороша гра акторів і певна упевнена нота чорного гумору була прикрасою цього витонченого фільму жахів!!! Безумовно раджу подивитись цей фільм тим, у кого сталеві нерви.
 

Дивіться фільм «Жахаючий 3» в кінотеатрах з 7 листопада.

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Макс Гордєєв Міла Кузнєцова Жахаючий 3 Міла Нітіч

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