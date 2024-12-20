Їжак Сонік 3: зіркова прем’єра фільму у Києві

20 грудня 2024 15:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Їжак Сонік 3: зіркова прем’єра фільму у Києві
Їжак Сонік 3: зіркова прем’єра фільму у Києві
B&H film distribution

19 грудня у київському кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася зіркова прем’єра фільму «Їжак Сонік 3», який виходить у прокат 26 грудня.

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Першими глядачами довгоочікуваної пригодницької стрічки стали: радіоведуча Ольга Вороніна, мольфар Макс Гордєєв, блогерки Міла Кузнєцова, Антоніна Носова «Усвідомлена», співак та тіктокер LOGVIN, акторка Анна Саліванчук, блогер Макс Кірєєв.

 Інформаційний партнер: afisha.bigmir.net.

Сонік, Наклз та Тейлз стають справжньою командою, а все через нового сильного ворога. Таємничий злодій на ім’я Шедоу має сили, яких наші герої ще не бачили. Головна мета Шедоу – занурити землю у хаос. Врятувати світ здатні лише Сонік та його друзі, але чи впораються вони із цим завданням?

Не пропустіть шанс побачити нову главу улюбленої історії та першими опинитися у вихорі пригод разом із Соніком вже з 26 грудня – у кінотеатрах країни.

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Хмара тегів

Макс Гордєєв Анна Саліванчук LOGVIN Міла Кузнєцова Ольга Вороніна Антоніна Носова Їжак Сонік 3

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