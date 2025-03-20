Прем'єра захопливого екшну «Новокаїн» у Києві!

20 березня 2025 18:20 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Прем'єра захопливого екшну «Новокаїн» у Києві!
Прем'єра захопливого екшну «Новокаїн» у Києві!
B&H film distribution

19 березня в кінотеатрі мережі «Планета кіно» в ТРЦ River Mall відбулася прем'єра яскравого екшну «Новокаїн»

В центрі сюжету «Новокаїну» опиняється скромний хлопець на ім'я Нейт Кейн (Джек Куейд, «Хлопці»), який має унікальну особливість. Через рідкий генетичний розлад він не відчуває болю. Одного разу Нейт стає свідком пограбування. Злочинці викрадають дівчину (Ембер Мідфандер, «Добич»), в яку він закоханий. Нейт вирішує скористатися своєю беззахисністю, щоб урятувати її. До акторського складу також увійшли Рей Ніколсон («Усміхайся 2»), Джейкоб Баталон («Людина-павук. Шляху додому немає) та Бетті Гейбріел («Апгрейд»).

Першими побачити пригоди знеболеного на всі 100% Нейтана Кейна пощастило українським блогерам та ЗМІ. 

Співак та тіктокер LOGVIN високо оцінив фільм, а начальник служби коректори «Теленеделя» Олена Вишневська після перегляду сказала, що картина з гумором та душевна.

Дивіться «Новокаїн» вже у кінотеатрах!

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