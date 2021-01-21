Вспомнить себя: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма

21 января 2021 17:40 Юлия Крутиева
Вспомнить себя: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма
Вспомнить себя: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма
пресс-служба

В воскресенье, 24 января, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийного фильма «Вспомнить себя» производства компании «Фильмстрим» и телеканала «Украина».

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Новая картина – о поиске себя и правды. Главная героиня, пережившая гибель мужа, наконец возвращается к нормальной жизни. Однако судьба приготовила ей новые испытания.

После долгого траура Катя все-таки смогла взять себя в руки. Она шефствует над детским интернатом и оформляет опекунство над девочкой Лизой. В девушку влюблен директор интерната Кирилл, она отвечает ему взаимностью.

Вспомнить себя: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма / пресс-служба

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Но в одночасье жизнь Кати превращается в кошмарный сон. С ней происходит несчастный случай, из-за травмы она теряет память, забывает и Кирилла, и Лизу, а рядом с ней вдруг появляется некий Артем, который уверяет, что они давно любят друг друга, обручены и готовятся к свадьбе.

Главную роль в новой картине исполнила актриса Анна Васильева.

Мой персонаж Катя – фотограф. Некоторый промежуток своей жизни героиня забывает и с развитием сюжета пытается вспомнить, кем она является, – говорит актриса. – У нас очень талантливый режиссер Женя Баранов, он очень четко видит сцену, о чем она, как ее снимать. Приглашаю всех зрителей к просмотру нашего фильма, это очень живое и настоящее кино.

Вспомнить себя: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма / пресс-служба

Также в фильме снялись актеры Артемий Егоров, Наталья Кленина, Александр Наумов, Александр Ведменский, Вера Кобзарь, Екатерина Вишневая, Анна Абраменок, Маргарита Лапина, Евгения Мякенькая.

Это история о поиске правды. Один из наших главных героев так манипулирует людьми и обстоятельствами, чтобы только он делал то, что хочет, чтобы только он проживал свою настоящую жизнь, – раскрывает некоторые подробности сюжета режиссер-постановщик Евгений Баранов. – Вообще, для нашей небольшой истории у нас много трюковых сцен. Например, мы снимали на стройке, где происходит чрезвычайная ситуация, и на героев обрушивается строительный мусор. Несмотря на видимую опасность, трюк артисты выполнили сами, а результат превзошел даже мои ожидания.

Вспомнить себя: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма / пресс-служба

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Оператор-постановщик проекта – Вася Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством фильма по заказу канала «Украина» занималась компания «Фильмстрим». Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Вспомнить себя» в воскресенье, 24 января, в 17:00 на канале «Украина».

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