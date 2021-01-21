Вспомнить себя: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма
В воскресенье, 24 января, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийного фильма «Вспомнить себя» производства компании «Фильмстрим» и телеканала «Украина».
После долгого траура Катя все-таки смогла взять себя в руки. Она шефствует над детским интернатом и оформляет опекунство над девочкой Лизой. В девушку влюблен директор интерната Кирилл, она отвечает ему взаимностью.
Главную роль в новой картине исполнила актриса Анна Васильева.
Мой персонаж Катя – фотограф. Некоторый промежуток своей жизни героиня забывает и с развитием сюжета пытается вспомнить, кем она является, – говорит актриса. – У нас очень талантливый режиссер Женя Баранов, он очень четко видит сцену, о чем она, как ее снимать. Приглашаю всех зрителей к просмотру нашего фильма, это очень живое и настоящее кино.
Также в фильме снялись актеры Артемий Егоров, Наталья Кленина, Александр Наумов, Александр Ведменский, Вера Кобзарь, Екатерина Вишневая, Анна Абраменок, Маргарита Лапина, Евгения Мякенькая.
Это история о поиске правды. Один из наших главных героев так манипулирует людьми и обстоятельствами, чтобы только он делал то, что хочет, чтобы только он проживал свою настоящую жизнь, – раскрывает некоторые подробности сюжета режиссер-постановщик Евгений Баранов. – Вообще, для нашей небольшой истории у нас много трюковых сцен. Например, мы снимали на стройке, где происходит чрезвычайная ситуация, и на героев обрушивается строительный мусор. Несмотря на видимую опасность, трюк артисты выполнили сами, а результат превзошел даже мои ожидания.
Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Вспомнить себя» в воскресенье, 24 января, в 17:00 на канале «Украина».