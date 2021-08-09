МастерШеф. CELEBRITY: в дуэли сразились звездные пары украинского шоу-бизнеса

В минувшие выходные самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса вновь встретились на знаменитой кухне “МастерШеф. CELEBRITY” на СТБ, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии.

На знаменитой кухне “МастерШеф. CELEBRITY” сошлись команда жен – MamaRika, ALYOSHA и Екатерина Тышкевич против команды мужей – Сергея Середы , Тараса Тополи и Валентина Томусяка.

В первом конкурсе каждая команда должна была приготовить одно блюдо – митболы. Судьи поделили процесс на три этапа, чтобы каждый участник мог себя максимально проявить. На кулинарном ринге звездам пришлось извлекать сыр для митболов… из пиццы! Лучше всего с этой задачей справилась команда парней, которые боролись в синих фартуках.

Во втором конкурсе звездные команды ожидало одно из самых сложных заданий “МастерШеф” – темная комната! Все необходимые ингредиенты находились в комнате, где участник ничего не мог увидеть, лишь выбирать все на ощупь, слушая подсказки. Звездные жены должны были приготовить баварские колбаски с капустой. За ингредиентами для красной команды пошла Катя Тышкевич. Ее команда не сразу смогла направить ее в верном направлении, и на помощь доблестно пришел муж из команды соперников.

Мужчины же должны были приготовить люля-кебаб с соусом из брынзы. От своей команды на поиски продуктов отправился Тарас Тополя. Синие справились с навигацией в темноте лучше. Но после дегустации блюд Эктор без сомнений признал победу девушек.

В третьем конкурсе “МастерШеф. CELEBRITY” команды должны были презентовать судьям плов. Однако готовить его им пришлось с усложнениями: в лошадином седле, с выключенными на время плитами, пожертвовав участником и даже в звукоизоляции. По итогу, Эктор вынес свой вердикт.

На самом деле, в традиционной кухне каждой страны есть своя версия плова! Девушки, у вас вышел рассыпчатый рис, каким он и должен быть! Вы поработали на совесть и приготовили вкусное блюдо. Жаль, но блюдо парней, мы пробовать не будем. Я лично видел, как они его нарочно пересолили и капитулировали. В кулинарном батлле выиграли девушки! Сегодня мы убедились, что звездные жены готовят лучше мужей, – резюмировал Эктор Хименес-Браво.

В десятом выпуске шоу “МастерШеф. CELEBRITY” на СТБ выиграла команда красных – MamaRika, ALYOSHA и Екатерина Тышкевич.

Напомним,