Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

2 ноября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю
Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю
pixabay.com

Астрологи подготовили прогноз на 2022 год для каждого знака по Восточному календарю.

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Этот год определенно не ваш.

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Тигр не в восторге от вашего подхода к жизни, поэтому готовьтесь к препятствиям. Не экспериментируйте, уделяйте делам достаточно времени и заканчивайте начатое. 

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021). Год Тигра для вас обещает быть трудным и полным неожиданностей, в большей степени неприятных. Не торопитесь бежать вперед, не видя цели. Тщательно продумывайте свои действия.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010). Сияйте! Советуем взяться за большие проекты. 

Кот или Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011). Даже если перемены, которые принесет 2022 год, не сразу вам понравятся... К концу года все либо вернется на круги своя, либо обернется приятными событиями.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012). Год Тигра принесет множество приятных неожиданностей, вам это понравится. 

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2012). 2022 год будет проверять вас на прочность. Но вместе с важными жизненными решениями придет и опыт, который вы сможете использовать для личного роста. 

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Вы знаете, что давно пора что-то менять в своей жизни, но почему-то ничего не делаете. Год Тигра самое время для перемен. Действуйте, иначе Тигр покарает вас за нерешительность.

Овца или Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015). Астрологи советуют обратить внимание на своего партнера. Если вы продолжите погружаться в работу, то можете только с ней и остаться.

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Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016). Кругом происходит столько интересного, и вам это нравится! Жизнь в год Тигра для вас станет похожа на захватывающий сериал, но, увлекшись проблемами героев вокруг, не забывайте о своей собственной судьбе.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Следующий год может быть утомительным, трудности и проблемы будут сопровождать вас весь год. Но не переживайте, все они окажутся вам по плечу. 

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Вы в своей стихии. Главное, не отказывайтесь помогать близким, если у вас есть такая возможность. 

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007). Несмотря на то, что по началу вам будет непросто, вы приспособитесь. Тигр принесет в вашу жизнь изменения, которые следует принять с великодушием.

Напомним, 

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