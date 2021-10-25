Названы знаки Зодиака, которых ждет пополнение в семье в 2022 году
Счастливое известие в 2022 году точно получат три знака Зодиака!
Скорпион2022 году вы столкнетесь с чем-то новым и особенным в своей жизни. Несмотря на вашу излюбленную тактику «думаю прежде всего о себе», придется начать заботиться больше о ком-то еще, кроме себя. И вы сможете!
Радостное известие, скорее всего, застанет вас врасплох в середине лета.
Но вы влюблены и в глубине души готовились к пополнению в семье, поэтому большим стрессом известие для вас не станет.
Рыбы
О беременности вы, вероятно, узнаете в сентябре. Родные, близкие и партнер не оставят вас наедине с этим новым опытом, они все время будут рядом.
В какой-то момент вы можете даже устать от постоянного мельтешения родственников. В этом случае не бойтесь прямо сказать, что нуждаетесь в тишине.
Звезды сообщают, что ребенок не станет испытывать ваше семью на прочность, отношения лишь укрепятся.
Телец
Астрологи отмечают, что для благоприятной беременности вам необходимо избавиться от вредных привычек.
Напомним,