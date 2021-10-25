Названы знаки Зодиака, которых ждет пополнение в семье в 2022 году

25 октября 2021 18:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы знаки Зодиака, которых ждет пополнение в семье в 2022 году
Названы знаки Зодиака, которых ждет пополнение в семье в 2022 году
pixabay.com

Счастливое известие в 2022 году точно получат три знака Зодиака!

Скорпион

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В 2022 году вы столкнетесь с чем-то новым и особенным в своей жизни. Несмотря на вашу излюбленную тактику «думаю прежде всего о себе», придется начать заботиться больше о ком-то еще, кроме себя. И вы сможете!

Радостное известие, скорее всего, застанет вас врасплох в середине лета.

Но вы влюблены и в глубине души готовились к пополнению в семье, поэтому большим стрессом известие для вас не станет. 

Рыбы 

О беременности вы, вероятно, узнаете в сентябре. Родные, близкие и партнер не оставят вас наедине с этим новым опытом, они все время будут рядом.

В какой-то момент вы можете даже устать от постоянного мельтешения родственников. В этом случае не бойтесь прямо сказать, что нуждаетесь в тишине. 

Звезды сообщают, что ребенок не станет испытывать ваше семью на прочность, отношения лишь укрепятся. 

Телец

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Звездная карта указывает на то, что наибольшей вероятность зачатия окажется в декабре. К этому моменту вам с партнером желательно все обсудить и морально подготовиться. Не лишними будут курсы для будущих матерей, ведь момент, сами знаете, предстоит ответственный.

Астрологи отмечают, что для благоприятной беременности вам необходимо избавиться от вредных привычек. 

Напомним, 

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