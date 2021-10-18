Павел Глоба назвал ТОП-счастливчиков 2022 года: у них все получится

18 октября 2021 19:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Павел Глоба назвал ТОП-счастливчиков 2022 года: у них все получится
Павел Глоба назвал ТОП-счастливчиков 2022 года: у них все получится
pixabay.com

Астролог Павел Глоба раскрыл счастливчиков 2022, они будут фаворитами Черного Водяного тигра, символа следующего года.

Овен, вас ожидает множество сюрпризов финансового характера. Не бойтесь осуществлять перемены, возможно, довольно резкие, в первой половине года. Вместе с новыми перспективами изменятся и ваши цели.

Удача на вашей стороне, не торопитесь заработать все деньги мира. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Близнецы, следующий год позволит вам пожинать плоды предыдущих достижений. Возможно, вы задумаетесь о смене рода деятельности или места работы, несмотря на спонтанность, решение будет правильным.

В отношениях важно не терять связь с партнером!

В году Тигра людям, рожденным под знаком Весов, будет сопутствовать удача. Глоба рекомендует вам начать быть инициативным в делах. Не стоит обходить стороной выгодные сделки или предложения из-за неуверенности в себе.

Крупная прибыль ждет вас летом 2022 года.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп астрология Знаки Зодиака Павел Глоба

Материалы по теме

Полнолуние в октябре 2021 года: 5 основных запретов
Гороскопы

Полнолуние в октябре 2021 года: 5 основных запретов
Гороскоп на 19 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 19 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 18.10.2021
Телешоу

Гроші: смотреть выпуск онлайн от 18.10.2021
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 29 серию от 27.09.2021
Сериалы

Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 29 серию от 27.09.2021

Популярное на сайте

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021

Популярное видео

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK