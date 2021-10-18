Павел Глоба назвал ТОП-счастливчиков 2022 года: у них все получится

Павел Глоба назвал ТОП-счастливчиков 2022 года: у них все получится

Астролог Павел Глоба раскрыл счастливчиков 2022, они будут фаворитами Черного Водяного тигра, символа следующего года.

Овен, вас ожидает множество сюрпризов финансового характера. Не бойтесь осуществлять перемены, возможно, довольно резкие, в первой половине года. Вместе с новыми перспективами изменятся и ваши цели.

Удача на вашей стороне, не торопитесь заработать все деньги мира.

Близнецы, следующий год позволит вам пожинать плоды предыдущих достижений. Возможно, вы задумаетесь о смене рода деятельности или места работы, несмотря на спонтанность, решение будет правильным.

В отношениях важно не терять связь с партнером!

В году Тигра людям, рожденным под знаком Весов, будет сопутствовать удача. Глоба рекомендует вам начать быть инициативным в делах. Не стоит обходить стороной выгодные сделки или предложения из-за неуверенности в себе.

Крупная прибыль ждет вас летом 2022 года.

Напомним,