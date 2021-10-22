Названы самые терпеливые знаки Зодиака: их сложно вывести из себя

22 октября 2021 15:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы самые терпеливые знаки Зодиака: их сложно вывести из себя
Названы самые терпеливые знаки Зодиака: их сложно вывести из себя
pixabay.com

Астрологи подготовили новый рейтинг, на этот раз они проанализировали наличие ангельского терпения среди знаков Зодиака.

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Рассказываем, какие знаки Зодиака являются наиболее терпеливыми. 

Рак

Уроженцы этого знака на самом деле чрезвычайно терпеливы и относятся с пониманием к взглядам и поведению других. Иногда они злятся, но продолжают доверять родным и близким.

Телец

Представители этого знака способны сохранять спокойствие, когда этого требует ситуация. Тельцы, на самом деле, редко обижаются и их почти ничто не может рассердить.

Скорпион

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Терпеливые Скорпионы всегда готовы столкнуться с кризисом или проблемами в жизни. В конфликте они никогда не будут кричать и поддаваться негативным эмоциям.

Стрелец

Добрые и нежные Стрельцы способны быть верным другом, а также безропотно хранить секреты. Они любят иметь много друзей, а также умеют принимать их недостатки без проблем.

Напомним, 

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