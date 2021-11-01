Черный Водяной Тигр: каким будет 2022 год по китайскому гороскопу

Следующий год пройдет под покровительством Тигра.

Дух творчества и авантюризма

2022 году удачливыми будут люди, склонные к разумному авантюризму.

Рискуйте, однако делайте это осознанно, не забывая просчитывать все возможные последствия. Тигр приветствует инициативность, желательно настраиваться на борьбу, прикладывать для достижения цели усилия и, конечно же, не рассчитывать на внезапную помощь.

Водяной Тигр, в отличие от своего огненного брата, отличается терпеливостью и мудростью. Он не любит глупцов, которые бросаются в новое дело, даже не подумав о последствиях. Такие люди могут столкнуться с рядом испытаний.

Если вы попали в такую ситуацию, то не отчаивайтесь. Соберитесь с мыслями и встретьте неудачи, которые вам преподнесет этот год, с холодной головой, и тогда Тигр вознаградит вас.

В этом году будут успешными и активными люди, чья деятельность связана с творчеством и искусством. Водная стихия традиционно связана с самовыражением. Если у вас есть мечта заняться любимым делом, то именно в 2022 году она может сбыться.Даже «пропитанный» водяным спокойствием, Тигр все еще остается своенравным животным, поэтому подготовьте себя к тому, что 2022 год будет полон неожиданностей.

Напомним,